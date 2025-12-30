Departamento de Justicia de EUA investiga a Google y Verizon por posible fraude
El DOJ de Estados Unidos investiga a Google por posible fraude relacionado con programas DEI en contratistas federales, alegando violación de órdenes.
- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha iniciado una investigación por fraude contra Google y otras empresas como Verizon por mantener programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) mientras recibían contratos federales
- La pesquisa utiliza la False Claims Act, una ley de la era de la Guerra Civil, argumentando que estas políticas DEI constituyen fraude al violar órdenes ejecutivas contra discriminación ilegal en contrataciones meritocráticas
- Google eliminó sus iniciativas DEI en febrero de 2025, pero el DOJ examina si la respuesta fue lo suficientemente rápida tras la orden ejecutiva de Trump en enero, potencialmente implicando fraude intencional contra el gobierno
- La investigación por fraude se extiende a sectores como automotriz, farmacéutico y defensa, con demandas de documentos internos sobre programas DEI y reuniones con funcionarios del DOJ
- Si se prueba el fraude, Google podría enfrentar multas millonarias bajo la False Claims Act, que permite recuperar daños triplicados, en un contexto de crackdown contra políticas DEI consideradas discriminatorias