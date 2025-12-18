Buscan a perro callejero que corrió maratón en Monterrey
Un perro callejero se ganó el corazón de todos al correr en un maratón en Monterrey y ahora lo buscan para que sea adoptado y viva en familia.
- El pasado domingo 14 de diciembre se llevó a cabo el maratón en Monterrey y este limito captó la atención de todos.
- En redes sociales se hicieron virales los videos del perrito corriendo y recibiendo muestras de apoyo de las personas.
- Ahora están buscando al “Maratonista peludo” para que sea adoptado tras convertirse en un símbolo de perseverancia.