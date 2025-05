7 frases que usas diario y podrían estar terminando con tu vida social según experta

¿Alguna vez sentiste cómo una simple frase cambió por completo el ambiente de una conversación? Muchas veces, lo que decimos por costumbre o sin intención puede tener un impacto profundo en quienes nos rodean.

Según la psicóloga y especialista en comunicación interpersonal Eliza Hartley , ciertas expresiones cotidianas actúan como barreras emocionales que enfrían los vínculos y debilitan la empatía.

Frases cotidianas que dañan sin querer a los que te rodena

“No me importa” puede parecer inofensiva, pero suele interpretarse como rechazo . Cuando alguien se abre emocionalmente y recibe esta respuesta, el mensaje implícito es: “Tu emoción no me interesa”.

Hartley sugiere sustituirla por un “cuéntame más”, que mantiene abierta la conexión.

Otro ejemplo es “te equivocas”, que más que invitar al diálogo, lo bloquea. “Cuando corregimos sin tacto, activamos una respuesta defensiva en el otro”, explica.

Alternativas como “¿lo has pensado desde otra perspectiva?” promueven conversaciones más constructivas.

El poder de validar al otro en una conversación

Frases como “no importa” o “no es mi problema” pueden cortar de raíz el interés y el acompañamiento emocional . Aunque establecer límites es válido, decir “entiendo cómo te sientes, pero no puedo hacerme cargo de esto” permite conservar la empatía.

Igualmente, “lo sé” puede cerrar la puerta a una nueva idea o experiencia. “Incluso si ya lo sabes, mostrar apertura genera cercanía”, dice Hartley. Cambiar por un “interesante, ¿puedes contarme más?” puede abrir nuevas perspectivas.

¿Excusa o negación del cambio en una conversación?

Decir “soy así” puede sonar a autenticidad, pero muchas veces es una barrera alcrecimiento personal crecimiento personal . Reconocer que algo cuesta y se está trabajando no solo es más honesto, sino que genera conexión genuina.

Y aunque parezca amable, “sin ánimo de ofender, pero…” suele ser el preámbulo de una crítica disfrazada. “La verdadera honestidad no necesita excusas, necesita cuidado”, puntualiza la experta.

El lenguaje construye o destruye relaciones

Las palabras no son solo sonidos: son puentes o muros. “Cambiar nuestra forma de hablar no requiere estudios avanzados, solo voluntad y atención”, concluye Hartley.

Aprender a comunicarse con respeto y empatía es clave para nutrir relaciones duraderas y saludables.

