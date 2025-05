Soriana oferta un celular Samsung Galaxy A35 con One IU 7 al precio más bajo antes del Hot Sale

Soriana tiene una oferta que no te puedes perder, el Samsung Galaxy A35 con One IU 7 al precio más bajo que podrás encontrar antes del Hot Sale. Un dispositivo que sin duda cuenta con las características que necesitas y con las actualizaciones de One IU 7, el nuevo sistema operativo de Samsung.

Esta promoción en celulares seguramente va a volar, por lo que te recomendamos que no dejes pasar la oportunidad de cambiar tu smartphone por uno de los mejores Samsung de la familia Galaxy.

¿Cuál es el precio de la oferta del Samsung Galaxy A35 en Soriana?

El precio del celular en oferta es de 5,890 pesos, un descuento muy significativo si lo comparas con el precio inicial del dispositivo que es de 6,990 pesos; es decir, el precio más barato en el que puedes encontrar el Samsung Galaxy A35 con un ahorro de hasta 1,100 pesos.

Con la compra de este celular Samsung podrás acumular hasta 736 puntos en tu tarjeta Soriana. Definitivamente, se trata de una oferta que no encontrarás antes del Hot Sale en otro lugar.

¿Cuáles son las características del celular Samsung Galaxy A35 con One IU 7?

El Samsung Galaxy A35 es un smartphone de gama media que ofrece una buena relación calidad-precio, con características que lo posicionan en un nivel superior a los modelos de entrada, pero por debajo de los gama alta. Sus principales características son las siguientes:

Pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ .

Procesador Exynos 1380

Cámara trasera de 50 megapíxeles

Cámara frontal de 13 megapíxeles

Diseño elegante y minimalista

Batería de 5000mAh

Actualizacién One IU 7

Si buscas un celular que brinde la mejor calidad al precio más bajo, no dejes pasar la mejor promoción antes del Hot Sale. Corre a Soriana o haz tu compra en línea, donde también cuentas con 18 meses sin intereses. ¿Te vas a perder la mejor promoción en celulares?

