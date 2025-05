Nos vieron de arriba a abajo: Tiktoker mexicano denuncia discriminación en bar de Alemania

Muchas personas en todo el mundo han sido discriminadas en diferentes situaciones y recientemente, en redes sociales se hizo viral un video en el que el tiktoker mexicano Fer Carnal cuenta que vivió un momento incómodo en el extranjero al ser víctima de discriminación, aquí te contamos la historia.

El creador de contenido Fer Carnal viajó a Europa con unos amigos y en Alemania quisieron vivir la experiencia de las fiestas en dicho país y se llevó una sorpresa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Mexicano denuncia discriminación en Alemania

Luego de elegir el club al que querían ir se percataron de que todos los asistentes iban vestidos de negro, con gabardinas y atuendos monocromáticos.

Todos iban de negro. Yo iba muy ‘colorín colorado’ -rado” comentó el Tiktoker Fer Carnal.

Mientras él tiktoker mexicano y sus amigos estaban formados, se percataron que las personas que se encontraban a su alrededor estaban muy calladas y cuando llegaron con el cadenero, este les preguntó que de dónde eran.

Cuando le dijeron que eran de México les preguntó si sabían el nombre de la fiesta y ellos respondieron que no y el cadenero les contestó: “Hoy no, este día no es para ustedes”.

Prohíben la entrada a mexicanos en bares de Alemania

Tras ser rechazados en la primera opción, el tiktoker mexicano Fer Carnal y sus amigos decidieron buscar otro lugar; sin embargo, en ninguno les permitieron el ingreso.

Al recibir la misma respuesta en todos los lugares, el tiktoker y sus amigos pensaron que tal vez no eran lo suficientemente cool para ese tipo de fiestas.

En todo el mundo, millones de personas se enfrentan a la discriminación que se puede identificar de muchas maneras. La discriminación representa un obstáculo para el disfrute pleno de todos los derechos humanos tanto sociales, económicos y culturales.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.