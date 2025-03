The Beatles Symphonic Fantasy en México: Fechas de los conciertos, boletos y sedes

Una de las bandas que mayor impacto tuvo en la industria de la música, sin duda alguna, es The Beatles , que a más de 50 años de su separación, siguen gozando de gran popularidad entre todas las generaciones. Es por esto que existen distintos homenajes a su trayectoria, como es el caso de The Beatles Symphonic Fantasy, un show que este 2025 tendrá presencia en México con dos conciertos que reunirán a los fanáticos de la banda británica en un mismo lugar.

The Beatles Symphonic Fantasy: Cuándo y dónde serán los conciertos en México 2025

A través de cuentas oficiales en redes sociales, The Beatles Symphonic Fantasy dio a conocer que visitarán México este 2025, como parte de su gira mundial. De acuerdo con la información actualizada, las fechas previstas se llevarán a cabo el próximo 2 de julio en la Arena Monterrey; el 3 de julio en la Arena Ciudad de México; y el 4 de julio en la Arena Guadalajara.

Este espectáculo consta de una orquesta dirigida por Damián Mahler, con la producción de Javier Fernández, cuyo propósito es darle un nuevo sonido a los temas de la agrupación londinense que se volvieron himnos, como lo son Hey Jude , Help! y Let It Be, procurando al mismo tiempo conservar la esencia que los llamados “Fab Four” les dieron en su momento.

Boletos para el show The Beatles Symphonic Fantasy México

Tanto para el show del 2 de julio de The Beatles Symphonic Fantasy en la Arena Monterrey, como el del jueves 3 de julio en la Arena Ciudad de México, el viernes 4 de julio en la Arena Guadalajara, el precio de los boletos oscilará entre los 502 pesos hasta los mil 883 pesos mexicanos, sin incluir gastos por servicio.

Es posible adquirir las entradas para los conciertos homenaje de The Beatles con orquesta mediante la página de SuperBoletos. Hasta el momento, no se ha confirmado una cuarta fecha de Symphonic Fantasy en México, pero a través de sus canales en línea será posible consultar si su estadía por el país se agrandará para llegar a otros estados.

