Netflix dejará de estar disponible en estos televisores a partir de diciembre 2024

La plataforma de streaming Netflix anunció que dejará de estar disponible en varios televisores. De acuerdo con el servicio de películas y series, los dispositivos de TV fabricados antes de 2014 ya no podrán acceder a la plataforma a partir del 1º de diciembre de este 2024. Esta decisión afectará principalmente a teles de marcas como:



Sony.

Samsung.

LG.

Panasonic.

Esto se debe a que sus sistemas operativos ya no podrán soportar las actualizaciones más recientes de la aplicación. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) este “fenómeno” ocurre porque los fabricantes calculan y planifican el tiempo de vida de sus productos, así reducen deliberadamente su utilidad e incitan a las personas a comprar los modelos más nuevos. Pero no te preocupes, en an40 te traemos la solución para no gastar miles de pesos en una TV moderna.

¿Qué televisores ya no tendrán Netflix?

Según Netflix, todos los televisores Smart TV lanzados antes de 2014 dejarán de recibir soporte. Entre los modelos más destacados que perderán el acceso se encuentran:



Sony: Series Bravia KDL y XBR.

Samsung, LG y Panasonic: Modelos anteriores a 2014.

Los usuarios de estos dispositivos deberán de verificar el modelo y año de su televisor para evitar sorpresas cuando ya no puedan acceder a la plataforma en diciembre de 2024.

Getty Images La aplicación de Netflix, así como de otras plataformas streaming, se actualizan cada cierto tiempo para ofrecerles mejoras a los usuarios y optimizar sus contenidos.

¿Por qué Netflix dejará de ser compatible?

Además de las razones que da la Profeco en cuanto al software y hardware de las TV, el motivo principal de de la obsolescencia es que con las actualizaciones de Netflix, el equipo ya no podrá ejecutar todo lo que la aplicación brinda. Esto imposibilita su funcionamiento y es bastante común entre todos los dispositivos electrónicos, desde celulares hasta reproductores de música. La tecnología avanza y se acomoda a nuestras necesidades, por ello los artefactos quedan rezagados.

Alternativas para seguir disfrutando de Netflix en TV

Si tienes uno de estos televisores pero no planeas adquirir uno nuevo, aún puedes acceder a Netflix utilizando dispositivos externos de streaming, como:



Roku: Desde 569 pesos en Amazon.

Chromecast: Desde 955 pesos Amazon.

Fire TV: Desde 449 pesos en Amazon.

Apple TV 4K: Desde 3 mil 199 pesos en Apple México.

Estos dispositivos son compatibles con los televisores más antiguos, ya que ejecutan las aplicaciones de streaming independientemente del hardware del monitor. Así podrás acceder a Netflix haciendo una inversión muchísimo menor a comprar una televisión moderna.

¿Qué plataformas streaming existen además de Netflix?

Si tu televisor está en la lista de los afectados, asegúrate de considerar estas opciones para seguir disfrutando de tus series y películas favoritas en Netflix. Aunque esta medida podría incomodar a algunos usuarios, es parte de la evolución tecnológica que busca optimizar las plataformas para ofrecer una mejor experiencia a quienes usan dispositivos más modernos.

Netflix no es la única empresa que adopta estas medidas, ya que la tecnología avanza rápidamente, dejando atrás sistemas operativos obsoletos. Asegúrate de revisar las especificaciones de tu dispositivo y planificar una alternativa para no quedarte sin acceso a esta popular plataforma de entretenimiento.

Además de Netflix, existen muchas plataformas de streaming, como:



Disney+: Ofrece entretenimiento de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star Wars.

Max: combina el contenido de HBO Max y Discovery+.

Prime Video: Ofrece películas, series de televisión, eventos deportivos en vivo y otros contenidos.

Apple Tv: Incluye contenido original de Apple, como series, documentales, comedias, y más.

Rakuten.tv: Ofrece un catálogo de películas, series, documentales, programas de televisión y canales de TV en vivo.

Filmin: Ofrece películas, series y cortos; competencia directa de Netflix, Prime Video y Max.

Movistar Plus+: Ofrece películas, series, deportes, documentales y programas de TV española.

FlixOlé: Ofrece un gran catálogo de series y películas españolas.

Vimeo: Ofrece una variedad de contenidos originales, en su mayoría cortometrajes independientes.

Viki: Ofrece contenido de películas y series dramáticas de Corea, Japón, China y Taiwán.

Crunchyroll: Ofrece una gran biblioteca de contenido, eventos, juegos, productos de consumo, y más.

También existen plataformas de streaming gratuitas, pero sus contenidos son limitados, como:



Cine en línea: Plataforma de la Filmoteca UNAM.

Vix gratis: Telenovelas y películas de México y Latinoamérica, canales de televisión y algunos eventos deportivos.

Pluto TV: Canales en vivo de TV.

Tubi: Ofrece una gran cantidad de contenidos pero tiene anuncios.

