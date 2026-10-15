Santos Bravos y Enrique Iglesias sorprenden con “Ooh Laka Laka La”

Santos Bravos y Enrique Iglesias hicieron vibrar a sus fans con el nuevo sencillo “Ooh Laka Laka La”, que tiene el objetivo de llevar el ritmo latino y bilingüe a una audiencia más amplia.

Se trata de un sencillo vibrante que explora los altibajos de un amor que a veces puede sentirse en calma y otras ocasiones en un completo caos.

De la mano de Santos Bravos, el primer grupo de pop latino de HYBE Americas y Enrique Iglesias, esta nueva melodía recorre la espera silenciosa de que alguien regrese, el recuerdo de una última noche juntos y la pregunta de cómo alguien que alguna vez se sintió tan cercano terminó siendo apenas un rostro en las fotografías.

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¿Qué dijeron Enrique Iglesias y Santos Bravos sobre la colaboración?

El cantante español, intérprete de “Súbeme la Radio”, señaló que la energía que aportó Santos Bravos hizo que “todo cobrara vida”, y a veces la inspiración para escribir canciones llega de las formas más inesperadas y aunque “Ooh Laka Laka La” no tiene traducción literal, se puede sentir y bailar.

Por su parte, Santos Bravos señaló que trabajar con Enrique Iglesias fue una experiencia increíble, ya que ha sido un artista que siempre han admirado y tomado inspiración.

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