Hospitalizan a Laura Bozzo ahora en la CDMX; ACTUALIZACIÓN sobre  su estado de salud

Laura Bozzo, la polémica conductora peruana, fue hospitalizada nuevamente, pero esta vez, en la CDMX. La famosa conocida como Señorita Laura había causado gran preocupación entre sus fans apenas el día de ayer cuando tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia en Acapulco, Guerrero.

Aunque, la misma conductora reapareció en las redes sociales para explicar que se encontraba estable, este jueves 15 de octubre, trascendió que fue trasladada y hospitalizada en la capital mexicana. Te contamos lo que se sabe de su estado de salud.

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¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo en la CDMX?

Durante la mañana de este miércoles, Laura Bozzo presentó un fuerte dolor abdominal, por lo que tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado, donde fue diagnosticada con úlcera duodenal, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Aunque la Señorita Laura se encontraba estable, fue trasladada en ambulancia a la CDMX en compañía de su hija Alejandra. La peruana llegó al Hospital General en la CDMX alrededor de las 20:00 horas del 14 de octubre.

¡Preocupación por Laura Bozzo! La conductora fue ingresada de emergencia al hospital debido a una úlcera. 🏥 Entérate de los detalles en #ZonaDeEspectáculos.#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/JmZPlQnTe9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 15, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

En el matutino Venga la Alegría se informó que la peruana se reporta estable pero delicada y se espera que le hagan más estudios a lo largo del día.

Hasta el momento, se desconoce si las hijas de Laura Bozzo consideran trasladarla a un hospital privado.

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