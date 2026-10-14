Hospitalizan a Laura Bozzo en Acapulco; fue sometida a una cirugía de emergencia

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia la mañana de este miércoles 14 de abril. Trascendió que la conductora de 75 años de edad fue sometida a una cirugía tras presentar un fuerte dolor abdominal, mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero.

En adn Noticias, te contamos todo lo que se sabe del estado de salud de Laura Bozzo.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

La asistente de Laura Bozzo contó que, esta mañana, la conductora peruana presentó un fuerte dolor abdominal por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado, donde se observó que presentaba deshidratación severa y obstrucción intestinal.

#QuiénLoDiría #ZonaDeEspectáculos ¡Preocupación por Laura Bozzo! La conductora habría sido internada en Acapulco por deshidratación y problemas intestinales. 🏥💬 Te contamos todos los detalles y lo último sobre nuestros artistas. 👀✨#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/N2akkh2buS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 14, 2026

Una vez hospitalizada, la famosa fue diagnosticada con úlcera duodenal, es decir en el intestino delgado, de ahí que fuera operada de inmediato.

¿Qué es la úlcera duodenal que padece Laura Bozzo?

Una úlcera duodenal es una llaga abierta o herida profunda que se desarrolla en el revestimiento del duodeno, el cual corresponde a la primera parte del intestino delgado conectada directamente con el estómago.

Afortunadamente, las úlceras duodenales nunca son cancerosas, por lo que se espera que la famosa se recupere satisactoriamente.

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