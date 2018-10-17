He subido al ring con el corazón roto: ‘Hijo del Santo'

El ‘Hijo del Santo’ habló sobre el filme ‘El Hombre detrás de la Máscara’, el cual llegará a las salas de cine y en el que los fanáticos de ‘El Santo’ y el ‘Hijo del Santo’ podrán apreciar imágenes inéditas y testimonios.

La historia se centra en la historia de un niño de 7 años que descubre que su papá es ‘El Santo’. “Es raro que yo hable de mi vida personal, soy muy cauteloso. Sin embargo, abrí mi corazón, hablé de cosas que me han lastimado en la vida”.

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