Google abre acceso a chats de empresa para los jefes
Google actualiza Android para que las compañías puedan auditar y guardar los mensajes RCS de sus teléfonos corporativos. Aunque el sistema te enviará una alerta si te vigilan, esta medida de control no afecta a apps externas como WhatsApp.
- La actualización afecta únicamente a dispositivos Android totalmente gestionados por la empresa; no tiene ningún impacto en tu teléfono personal ni en cuentas privadas.
- No es un espionaje secreto; el sistema mostrará una notificación permanente en la pantalla para alertar al empleado de que sus chats RCS están siendo monitorizados y archivados por la compañía.
- La medida se aplica específicamente a la app de Mensajes de Google (RCS); las conversaciones en aplicaciones de terceros como WhatsApp o Telegram siguen siendo privadas y no pueden ser interceptadas mediante esta herramienta.