Erupción de volcán en EUA supera altura de la Torre Eiffel
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el coloso hawaiano expulsó fuentes de lava que alcanzaron los 370 metros de altura, unos 1,200 pies.
- Los científicos del Observatorio de Volcanes de Hawái destacaron la inusual aparición de una “triple fuente” simultánea, donde tres ventilaciones expulsaron lava al unísono antes de que la ventilación sur tomara el control con chorros que destruyeron cámaras de monitoreo cercanas.
- A pesar de la magnitud visual del fenómeno, las autoridades confirmaron que la actividad se mantuvo confinada de manera segura dentro del Parque Nacional de los Volcanes, sin poner en riesgo inmediato a las comunidades residenciales aledañas.
- Aunque la lava no amenaza las casas, la principal preocupación es la niebla volcánica generada por las altas emisiones de dióxido de azufre, que puede causar problemas respiratorios a personas sensibles y afectar cultivos a kilómetros de distancia.