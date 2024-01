Sven-Göran Eriksson, exentrenador de la Selección Mexicana revela que le queda un año de vida

El entrenador sueco, Sven-Göran Eriksson, quien fuera técnico de la Selección Mexicana entre 2008 y 2009, reveló que padece cáncer terminal y que le queda un año de vida en el “mejor de los casos”.

En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos (...) resistirá mientras pueda. -señaló en una entrevista a la emisora pública Radio de Suecia, el exseleccionador Azteca.

El año pasado, “Sevennis”, como es conocido, renunció a su cargo como director deportivo del modesto club sueco Karlstad debido a los “problemas de salud” que lo aquejan.



¿Qué enfermedad padece Sven-Göran Eriksson?

Según medios deportivos, Sven-Göran Eriksson, el exentrenador de Inglaterra, Costa de Marfil, Filipinas y clubes como Benfica, Roma, Lazio y Leicester City, entre muchos otros más, se desplomó en su hogar, confesando tiempo después que había sufrido un derrame cerebral y que padece cáncer de páncreas .

Todo el mundo puede ver que tengo una enfermedad que no es buena, y todo el mundo supone que es cáncer, y lo es. Pero tengo que luchar contra ella el mayor tiempo posible. -dijo Eriksson a la radio sueca P1.

Sven Eriksson indicó que este padecimiento “ha surgido de la nada. Y eso te deja conmocionado (…) no tengo ningún dolor importante. Pero me han diagnosticado una enfermedad que se puede ralentizar, pero que no se puede operar. Así que es lo que hay”.

También agregó que espera disfrutar de los últimos meses de vida en compañía de su familia, disfrutando cada momento y viendo futbol, su gran pasión.

El paso internacional de Sven-Göran Eriksson

El entrenador sueco comenzó su carrera en el Degerfors IF sueco para después dirigir al Gotemburgo sueco, donde consiguió una la Liga y una Copa de la UEFA, logros que le permitieron dar el salto y dirigir al Benfica (Portugal), donde logró tres ligas; de ahí pasó a Italia donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con el que obtuvo una Liga, varias copas y otra UEFA.

Para después convertirse en el primer seleccionador extranjero de Inglaterra en 2001, en dicha selección le tocó dirigir a una gran generación de futbolistas ingleses de alto nivel, donde se encontraba David Beckham , Steven Gerrard, Frank Lampard y Wayne Rooney, pero no consiguió ganar ningún trofeo importante.

Mexsport El entrenador Sven-Göran Eriksson dirigió al Tri en 13 partidos, nueve de Eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Con la selección de Inglaterra llegó a dos etapas de cuartos de final en mundiales (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). También alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa de 2004, donde cayó en la tanda de penales ante Portugal.

Así fue el paso de Eriksson con la Selección Mexicana

Entre 2008 a 2009, Sven-Göran Eriksson, dirigió a la Selección Mexicana tras la destitución de Hugo Sánchez, en donde en 13 partidos nueve de Eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro amistosos, tuvo el saldo de seis triunfos, un empate y seis derrotas, razón por la cual fue cesado el 2 de abril de 2009.

