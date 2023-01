Viene lo mejor, listos los playoffs NFL 2023 rumbo al Super Bowl LVII

Luego de lo ocurrido el pasado lunes con el colapso de Damar Hamlin se jugó la semana 18 de la liga del futbol americano profesional de EUA y quedaron definidos los equipos que iniciarán la batalla en los playoffs NFL 2023 que se jugarán el próximo sábado 14 y domingo 15 de enero en lo que marcará el inicio del camino al Super Bowl LVII.

Por la Conferencia Americana a los playoffs NFL 2023 avanzaron como primer sembrado los Kansas City Chiefs mientras que en el segundo lugar quedaron los Buffalo Bills seguidos de los Cincinnati Bengals (3), los Jacksonville Jaguars (4), Los Angeles Chargers (5), los Baltimore Ravens (6) y los Miami Dolphins (7).

En la Conferencia Nacional los calificados como número uno son los Philadelphia Eagles y el segundo puesto fue para los San Francisco 49ers seguidos de los Minnesota Vikings (3), los Tampa Bay Buccaneers (4), los Dallas Cowboys (5), los New York Giants (6) y los Seattle Seahawks.

¿Cómo se jugarán los playoffs NFL 2023?

Los Kansas City Chiefs (1) descansarán la primera semana de Playoffs NFL 2023 mientras que los partidos de la ronda de comodines de la Conferencia Americana se jugarán de la siguiente manera:

Miami Dolphins (7) vs Buffalo Bills (2)

Baltimore Ravens (6) vs Cincinnati Bengals (3)

Los Angeles Chargers (5) vs Jacksonville Jaguars (4)

En la Conferencia Nacional los Philadelphia Eagles (1) serán los que descansen y los juegos de la ronda de comodines serán los siguientes:

(7) Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers (2)

New York Giantas (6) vs Minnesota Vikings (3)

Dallas Cowboys (5) vs Bay Buccaneers (4)

¿Dónde y cuándo se jugará el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII se jugará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale el próximo domingo 12 de febrero y el medio tiempo será amenizado por Rihanna .

