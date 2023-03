F1: Max Verstappen, gana el Gran Premio de Bahréin; Red Bull hace el 1-2

La escudería Red Bull hizo el 1-2 este 5 de marzo con el campeón mundial de la Fórmula Uno, Max Verstappen, quien ganó el Gran Premio de Bahréin, mientras que su compañero de equipo, el tapatío Sergio Pérez se quedó en segundo lugar. Verstappen arrancó desde la pole position, con Pérez tomando la bandera a cuadros 11.9 segundos por detrás; esta fue su primera victoria en Bahrein y también la primera vez que el doble campeón triunfó en la carrera inaugural de una campaña.

Charles Leclerc de Ferrari corría en tercer lugar cuando redujo la velocidad y se detuvo a más de 17 vueltas del final, gritando "¡No, no, no! No hay energía” por la radio del equipo.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

¿Cómo han sido resultados en el Bahréin GP?

En las tres ediciones más recientes del Bahréin GP el podio se ha conformado de la siguiente manera:

2020

1 Lewis Hamilton

2 Max Verstappen

3 Alexander Albon

2021



1 Max Verstappen

2 Lewis Hamilton

3 Valterri Bottas

2022

1 Charles Leclerc





2 Carlos Sainz

3 Lewis Hamilton

El pasado 30 de octubre del 2022, Max Verstappen de Red Bull fue el ganador del Gran Premio de México, con lo que estableció un nuevo récord en la Fórmula 1 al lograr 14 victorias en una temporada.

