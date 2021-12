Así fue la mentada de un marchista mexicano en las Olimpiadas del 68

Las competencias de las olimpiadas son recordadas en muchas ocasiones por mostrar valores entre los deportistas que se han apoyado pese a que buscan ganar una medalla. Sin embargo, en el caso del mexicano José Pedraza Zúñiga no fue el mismo cuando le dio una mentada de madre a un atleta.

Hace un año, el 12 de octubre del 2020 se conmemoraron 52 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Aquellas olimpiadas Tibio Muñoz entregó un Oro inimaginable para México y en los que Enriqueta Basilio fue la primera mujer en prender el pebetero y una mujer mexicana, María del Pilar Roldán, ganó una medalla para el País.

Sargento Pedraza hizo también historia cuando le mentó su madre al ruso que le arrebató el Oro en la prueba de los 20 kilómetros .

Por qué le mentó la madre al ruso

Habían transcurrido tan solo dos días de la inauguración de las olimpiadas cuando Zúñiga peleó palmo a palmo con dos soviéticos, Vladimir Gulobnichiy y Nikolay Smaga.

En los últimos 300 metros el mexicano casi le gana al soviético, pero no pudo alcanzarlo. A pesar de que Pedraza ganó el segundo lugar, en los momentos más culminantes de la carrera se logró escuchar cuando el Sargento le mentó su madre al ruso.

Pedraza dijo que lo pisaron en la salida de la carrera y perdió un zapato, además de sufrir una caída antes de entrar a Ciudad Universitaria para la recta final .

Uno de los grandes promotores del deporte mexicano, Nelson Vargas, quien vivió en carne propia esos Juegos Olímpicos, confesó lo que se vivió ese día. “Lo del Sargento Pedraza fue una buena anécdota cuando dijo ‘chinga a tu madre’ y fue cuando él iba en segundo lugar. Faltando 10 metros casi alcanza al ruso y se oyó clarito esa grosería por no haberlo alcanzado”.

Sargento Pedraza perdió más que el Oro

José Pedraza Zúñiga fue un atleta mexicano que conquistó la Plata en los 20 kilómetros durante los Juegos Olímpicos de 1968, pero su historia deportiva tuvo varias frustraciones antes de esa hazaña porque quedó fuera en los clasificatorios para Roma 1960 y Tokio 1964.

Se le decía Sargento porque a los 15 años se alistó a las Fuerzas Armadas .

A pesar de que ganó el segundo lugar en la competencia de las olimpiadas, para Pedraza ese no fue solo el principio de una serie de malos momentos que vivió en su vida, pues años después confesó a un periódico nacional que sucedió después.

La medalla de plata de Sargento Pedraza México 1968

Según Pedraza, “Esa pinche medalla solo me dejó amargura, perdí a mi primera esposa, estaba muy enferma y cuando les pedía que me dejaran verla, solo me decían que sería mañana, y mañana y ese día nunca llegó”.

También aseveró que su único premio fue un reloj Rolex que vendió en mil pesos. Murió de un problema hepático en 1998.

