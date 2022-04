Lego crea monoplaza a escala de la Fórmula 1 con más de 288 mil piezas

Previo al Gran Premio de Australia, la compañía de juguetes Lego sorprendió a los pilotos de la escudería McLaren, Daniel Riccardo y Lando Norris, con un monoplaza hecho a escala del vehículo MCL36 2022.

La compañía de juguetes comandada por Ryan ‘Brickham’ McNaught, hizo el auto con un total de 288 mil 315 piezas, además de que se requirieron más de 2 mil horas de trabajo para terminar el Lego a tamaño real.

A diferencia del Renault RD17 que la empresa hizo en 2019 con 313 mil piezas, el monoplaza Lego de McLaren, cuenta con un motor de piezas móviles, además de que es capaz de albergar a los pilotos Lando Norris o Daniel Riccardo.

De igual forma, a través de sus redes sociales el equipo australiano de Lego compartió un video en donde muestran la dificultad del armado del vehículo de más de cinco metros de largo.

Así se ve el Lego monoplaza de la Fórmula 1

Hombre recrea portadas de discos con piezas de Lego

Adnan Lotia es un diseñador gráfico que recreó las portadas de algunos de los discos más icónicos de la historia con piezas de Lego.





La creatividad no tiene límites y constantemente aparecen en las redes sociales diversos personajes que nos demuestra que el único límite es el cielo, tal es el caso del diseñador gráfico Adnan Lotia, quien el 27 de enero del 2022 llevó su ingenio al límite al recrear las portadas de algunos de los discos más representativos en la historia de la música con piezas de Lego .

Adnan Lotia ha pasado los últimos años trabajando con sus piezas de Lego para recrear las portadas de algunos de los discos más icónicos de la historia musical –como si se tratara de una copia fiel-. Entre algunos de sus trabajos se encuentran los álbumes de David Bowie , Pink Floyd, Queen , The Beatles , Nirvana, Björk, Led Zeppelin, Pearl Jam, The Rolling Stones, AC/DC, Sex Pistols, U2, Blur, Oasis, Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, Radiohead, entre muchos otros.

En entrevista con Loudwire, Adnan Lotia habló sobre sus creaciones y cuál fue su impulso para hacerlo: “Crecí idolatrando a las estrellas del pop de los 80, toqué grunge con mi banda de la secundaria, me metí a la música electrónica y R&B en la universidad, luego en el rock progresivo en mi adultez y recientemente me volví a enamorar de la música disco y el funk de los 70. Me muevo mucho entre los géneros musicales porque hay muy poca música que no disfrute”.

