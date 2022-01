Hombre recrea portadas de discos con piezas de Lego

La creatividad no tiene límites y constantemente aparecen en las redes sociales diversos personajes que nos demuestra que el único límite es el cielo, tal es el caso del diseñador gráfico Adnan Lotia, quien llevó su ingenio al límite al recrear las portadas de algunos de los discos más representativos en la historia de la música con piezas de Lego.

Adnan Lotia ha pasado los últimos años trabajando con sus piezas de Lego para recrear las portadas de algunos de los discos más icónicos de la historia musical –como si se tratara de una copia fiel-. Entre algunos de sus trabajos se encuentran los álbumes de David Bowie , Pink Floyd, Queen , The Beatles , Nirvana, Björk, Led Zeppelin, Pearl Jam, The Rolling Stones, AC/DC, Sex Pistols, U2, Blur, Oasis, Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, Radiohead, entre muchos otros.

En entrevista con Loudwire, Adnan Lotia habló sobre sus creaciones y cuál fue su impulso para hacerlo: “Crecí idolatrando a las estrellas del pop de los 80, toqué grunge con mi banda de la secundaria, me metí a la música electrónica y R&B en la universidad, luego en el rock progresivo en mi adultez y recientemente me volví a enamorar de la música disco y el funk de los 70. Me muevo mucho entre los géneros musicales porque hay muy poca música que no disfrute”.

Cómo realiza sus increíbles portadas con piezas de Lego

Sobre cómo recreó las portadas de estos álbumes, Lotia señaló: “A base de ensayo y error aprendí a construir digitalmente usando el software BrickLink Studio, que para colmo de bienes es gratuito. Quedé encantado con la libertad, la flexibilidad y la velocidad que nos brinda a los artistas que trabajamos con piezas de Lego”.

Asimismo, señaló que previo a realizar el trabajo, intenta imaginarlo primero en su cabeza, armando un esquema mental de los detalles para posteriormente llevarlo a la práctica.

Entre los discos que ha recreado con piezas de Lego están ‘Ride the Lightning’ de Metallica, ‘Demon Days’ de Gorillaz, ‘Random Access Memories’ de Daft Punk, ‘Paranoid’ de Black Sabbath, ‘Hot Space’ de Queen, ‘My Generation’ de The Who, ‘Diva’ de Annie Lenox, ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, entre muchos otros.