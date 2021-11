Entrenador en Alemania falsificó su carnet de vacunación

Diferentes organismos e instituciones del mundo obligan a sus participantes a respetar la vacunación por la pandemia de COVID-19, y los clubes deportivos no son la excepción. Ahora un entrenador de Alemania está siendo investigado por falsificar su carnet.

Entrenador alemán es investigado por fasificar su carnet de vacunación

Markus Anfang, se desempeña como director técnico del Werder Bremen, equipo que actualmente compite en la segunda división del futbol de Alemania.

Si bien el equipo ha tenido una temporada regular, y se ubica en la mitad de la tabla de posiciones, no ha sido noticia por los resultados deportivos, sino que el equipo está en el foco de las autoridades alemanas por culpa de su entrenador.

Mediante un comunicado, el Werder Bremen informó que su entrenador Markus Anfang está siendo investigado por las autoridades de Alemania, ya que su carnet de vacunación estaría adulterado.Rápidamente, el entrenador se excusó de las acusaciones, explicando su proceso de vacunación con las dos dosis había sido el reglamentario, y aseguró que tiene todo en orden.

“Al igual que cualquier otro ciudadano con doble vacuna, recibí mis dos vacunas en un centro de vacunación oficial y obtuve la etiqueta correspondiente en el certificado de vacunación. Luego lo digitalicé en la farmacia y, naturalmente, asumí que todo estaría en orden con él. Espero que el tema se aclare rápidamente”, expresó Anfang.

Alemania y la necesidad de continuar con la vacunación

El escándalo con el entrenador del Werder Bremen ocurre en un contexto preocupante en Europa y Alemania, ya que se encuentran transitando la que sería la cuarta ola de COVID-19 . En los últimos días, se registraron casi 70 mil casos diarios solo en este país de Europa.

Las medidas restrictivas no solamente rigen para el futbol, toda persona que no esté vacunada en Alemania, no pueden ingresar en hoteles y restaurantes de la región.

Otro referente futbolístico se ha visto impedido de realizar sus actividades, por no respetar la vacunación , se trata del mediocampista de Bayern Münich Joshua Kimmich. Kimmich no recibió ninguna de las dos dosis contra el coronavirus, y por esta razón se vio impedido de concentrar con el resto del plantel previo al duelo ante Ausburgo.

Si bien las medidas pueden parecer estrictas, Alemania necesita una mayor efectividad de vacunación, ya que el 30 por ciento de la población aún no recibe las dosis correspondientes. El caso del entrenador de Werder Bremen será ejemplificador, para que el resto de la población se aplique las vacunas.

