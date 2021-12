EUA planea boicot para los juegos olímpicos de invierno de Beijing 2022

Estados Unidos anunció este lunes un boicot en contra de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de Beijing 2022. Al evento no se presentará ningún representante diplómatico de EUA como protesta al “genocidio y crimenes contra la humanidad en curso de la República Popular China en Xinjiang”.

A través de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, EUA informó la ausencia de representantes diplomáticos en el evento deportivo como forma de boicot contra China.

La portavoz argumentó que al estar presente “la representación diplomática u oficial de Estados Unidos trataría estos juegos como si fueran negocios habituales ante los atroces abusos y atrocidades de los derechos humanos de la República Popular China en Xinjiang”.

El presidente de EUA, Joe Biden, ya había advertido en noviembre pasado estar estudiando la posibilidad de boicotear los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 que se celebrarán en febrero del próximo año. Esto, ante la presión de legisladores demócratas y republicanos en protesta por los abusos contra los derechos humanos en China.

No obstante, el boicot no es total, pues la misma Jen Psaki aclaró que esta acción diplomática no afectará la asistencia de los atletas estadounidenses a la justa deportiva:

“Los atletas del equipo de Estados Unidos cuentan con todo nuestro apoyo. Los apoyaremos al 100 por ciento mientras los animamos desde casa”, pero reiteró que la diplomacia de EUA “no contribuirá a la fanfarria de estos juegos”.

Ante tal anuncio, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, señaló que el boicot a las Olimpiadas de Inverno de Beijing 2022 sería una “provocación política directa” que podría “afectar al diálogo y la cooperación entre China y Estados Unidos en ámbitos importantes.”

“Si Estados Unidos insiste en aferrarse voluntariamente a esta trayectoria, China tomará contramedidas contundentes”, dijo Zhao Lijian en conferencia de prensa.

¿Qué sucede en Xinjiang? razón por la que EUA anunció boicot a Beijing 2022

Xinjiang, oficialmente la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, representa el centro de la polémica entre China y EUA , pues estos últimos acusan al gigante asiático de llevar a cabo un genocidio contra grupo étnicos musulmanes en esta región occidental, acusaciones que Beijing niega.

No obstante, se ha documentado desde hace algunos años la represión que China ejerce a grupos minoritarios de Xinjiang, quienes han acusado haber sido marginados y excluídos del auge económico de la región, alegando una discriminación laboral generalizada en las industrias controladas por el estado.

Un punto de inflexión se produjo en 2009, cuando los disturbios étnicos en Urumqi, la capital de la región, resultaron en la muerte de al menos 197 personas, lo que llevó a una represión del gobierno que vio impuestas restricciones generalizadas y duraderas a los grupos minoritarios musulmanes.

Agencias internacionales de Derechos Humanos han denunciado que China ha implementado una red de campos de detención en la región: campamentos de adoctrinamiento político y abuso.

Beijing negó rotundamente la existencia de los campamentos. Pero luego afirmó que las instalaciones son “centros de capacitación vocacional” voluntarios donde las personas aprenden habilidades laborales, idioma chino y leyes.

El gobierno ahora insiste en que los campos son necesarios para prevenir el extremismo religioso y el terrorismo.

