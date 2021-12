Director técnico de León, Ariel Holan, era entrenador de hockey

León está a punto de alcanzar su novena estrella de la Liga MX de no ser que Atlas supere su mala racha de 70 años en las que no ha alzado la copa. La escuadra de Ariel Holan apenas hace un año se hizo con el torneo, pero el hoy director técnico de los panzas verdes era entrenador de hockey.

Ariel Holan nació en el año 1960 (61 años) en la capital argentina, Buenos Aires, e inició su carrera deportiva como director técnico en el hockey sobre césped. Actividad que practicó durante más de 10 años en clubes de Argentina.

El éxito de su paso por el hockey fue tan grande que llegó a dirigir a la Selección Femenil de Uruguay, con la que consiguió la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de 2003.

ASÍ TRABAJAMOS 👁@arielholan_DT reúne al equipo frente a la pantalla para revisar detalles antes de trabajar en cancha.



Nuestro equipo se prepara para el duelo de #CampeónDeCampeones. pic.twitter.com/EcyuuZjaJm — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) July 13, 2021

En ese mismo año, incursionó en el fútbol como miembro del equipo de colaboradores del exfutbolista y entrenador argentino Jorge Burruchaga, en su paso por los equipos Arsenal de Sarandí, Estudiantes de la Plata e Independiente de Avellaneda.

Posteriormente, pasó por los clubes Argentinos Juniors y Club Atlético River Plate, en este último se consagró como parte del equipo dirigido por Matías Almeyda (ex director técnico de las Chivas) que logró llevar de vuelta al gigante del fútbol argentino a la primera categoría tras haber sufrido su primer descenso.

Ariel Holan, la trayectoria del entrenador de León en el fútbol

Ariel Holan tuvo su primera oportunidad como entrenador en el club argentino Defensa y Justicia, donde hizo historia al clasificar al equipo por primera vez a un torneo internacional: la Copa Sudamericana de 2017.

Tras sus buenas actuaciones en su primera experiencia como director técnico, clubes como Independiente, Universidad Católica de Chile y Santos de Brasil le dieron la oportunidad de continuar con su carrera de entrenador de fútbol.

Holan llegó a México el 11 de mayo de este 2021, fichado por el club León tras la renuncia de ‘Nacho’ Ambriz, quien imprimió su estilo al equipo. Por lo anterior, los aficionados tuvieron dificultades para aceptar al nuevo director técnico de su equipo.

No obstante, Ariel Holan logró superar las presiones y hoy tiene a los panzas verdes en una final más del fútbol mexicano. Se medirán ante el Atlas este jueves 9 de diciembre (ida) y domingo 12 de diciembre (vuelta).

“Yo le debo al hockey más de 20 años de preparación como entrenador (...) No me fijo si he jugado profesionalmente al fútbol o no; me detengo en lo que puedo ofrecerle a un equipo y ver si estoy todos los días preparado para ofrecerles lo mejor de mí”, resaltó el entrenador de León en entrevistas.

Y quiero agradecer a todos los jugadores por el esfuerzo y en especial a toda la afición de @clubleonfc que nos apoya incondicionalmente y hoy nos dieron la fuerza para lograr el objetivo.

Vamos @clubleonfc

Sigamos todos juntos 🦁#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/TGYFUtGy9l — Ariel Holan (@arielholan_DT) December 5, 2021

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME