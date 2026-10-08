La lucha libre mexicana está de luto tras el anuncio de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, luego de recibir un martinete por parte de El Hijo de Fishman.

“El Búho” se une a la lista de tragedias que han ocurrido sobre el cuadrilátero en nuestro país. Por ello, aquí en adn Noticias hacemos un recuento de las figuras de la lucha libre mexicana que han fallecido tras una función.

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Figuras de la lucha libre mexicana fallecidas

Estas son algunas de las muertes de luchadores y figuras icónicas de la lucha libre mexicana más sonadas. Se enlistan leyendas que marcaron época y tragedias recientes arribas del ring.

El Santo - Rodolfo Guzmán Huerta - 5 febrero 1984

Uno de los máximos exponentes de la lucha libre mexicana falleció luego de un infarto al miocardio tras una función de escapismo en el Teatro Blanquita de la CDMX.

El Santo (MEXSPORT)

Oro - Jesús Javier Hernández - 26 octubre 1993

El joven luchador murió a los 21 años de edad luego de un derrame cerebral, hemorragia y aneurisma tras un impacto recibido en la Arena Coliseo (CDMX).

Oro (Especial)

Hijo del Perro Aguayo - Pedro Aguayo Ramírez - 21 marzo 2015

El hijo de una de las leyendas de la lucha libre mexicana falleció de un traumatismo cervical luego de recibir un golpe en Tijuana, Baja California. Uno de los casos más sonados.

Hijo del Perro Aguayo (Especial)

Silver King - César Cuauhtémoc González - 11 mayo 2019

El luchador mexicano murió a causa de un infarto fulminante al miocardio en pleno combate en Londres, Inglaterra.

Silver King (Especial)

La Parka - Jesús Alfonso Escoboza - 11 enero 2020

Otra de las leyendas de los cuadriláteros tuvo como causa de muerte una falla renal y pulmonar derivada de una lesión cervical severa sufrida meses antes en una función en Monterrey.

La Parka (Especial)

Ahora, el réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, se une a esta lista de trágicas muertes durante o después de una función de lucha libre.

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