Luis de la Fuente fue reconocido como el mejor entrenador del 2025

Luis de la Fuente llevó a la Selección Española a alcanzar una marca histórica de 31 partidos oficiales sin derrota y del éxito de la clasificación para la Copa del Mundo 2026, por lo que fue reconocido como el mejor entrenador del 2025.

El reconocimiento lo dio la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol, superando a entrenadores de alta talla como Roberto Martínez y Lionel Scaloni.