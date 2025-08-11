Amistoso de calidad: México vs Ecuador, partido rumbo al Mundial 2026 que se jugará en tierras aztecas

A México ya no le quedan partidos oficiales luego de haber ganado la Copa Oro 2025. Tendrá que conformarse con puros amistosos de cara a la Copa del Mundo y por eso ha buscado rivales de calidad. En este caso, se confirmó que jugará vs Ecuador.

Uno de los grandes objetivos es que el ‘Tricolor’ se enfrente a algunas de las mejores selecciones que existen, para que pueda llegar en forma al torneo más importante del futbol, en donde hará historia y será el primer país en ser local en tres ocasiones en un Mundial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Próximos partidos de la Selección Mexicana

Considerando esto, hay 4 partidos amistosos confirmados para México en lo que resta del 2025, los cuales son:



México vs Japón / 6 de septiembre

México vs Corea del Sur / 9 de septiembre

México vs Colombia / 11 de octubre

México vs Ecuador / 14 de octubre

Hasta ahora, todavía no hay partidos confirmados para el 2026, sin embargo, se espera que la Federación Mexicana de Futbol pueda llegar a un acuerdo para jugar unos cuantos antes de arrancar el certamen internacional.

México vs Ecuador, detalles del amistoso en el Estadio Akron

David Medrano confirmó que la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador el 14 de octubre, con la noverdad de que el partido tendrá lugar en el Estadio Akron, uno de los tres recintos que tendrá México para la Copa del Mundo y que usará este amistoso como un ensayo para lo que se vivirá meses después.

Por si fuera poco, Ecuador llegará a este amistoso como la segunda mejor selección de CONMEBOL, solo por detrás de Argentina en la tabla de las eliminatorias mundialistas. De hecho, los ecuatorianos han sorprendido con su desempeño en el último año y serán una excelente prueba para la Selección Mexicana.

¿Cuándo empieza el Mundial de 2026?

Y claro, el tiempo se acaba para México, considerando que estarán en la inauguración de la Copa del Mundo , la cual será exactamente el jueves 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, en un compromiso que nadie querrá perderse.

México es campeón de la Copa Oro 2025; gol de Raúl Jiménez [VIDEO] El gol de Raúl Jiménez fue clave para que México fuera bicampeón de la Copa Oro; el delantero del Fulham disparó de media vuelta y la mandó al ángulo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.