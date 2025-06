VIDEO: Así fue el error en el Himno Nacional Mexicano durante Worlds Collide, el evento de WWE y AAA

Es un día histórico para el mundo de la lucha libre, debido a que WWE y AAA realizan el primer evento conjunto de su historia en este siglo; sin embargo, un error hizo que se hablara en todas las redes sociales.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Durante el inicio de Worlds Collide 2025 , la cantante Dayra Barrera fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano, pero en su interpretación cometió un error.

Usuarios reaccionan al error en el Himno Nacional Mexicano

Como se mencionó, rápidamente el tema se volvió tendencia en redes sociales, debido a que las personas preguntaron por qué siempre hay errores cuando se interpreta el símbolo patrio.

El himno mexicano sonando antes de Worlds Collide. Y se ha equivocado al final. Este inicio de show es de WrestleMania. #WorldsCollide pic.twitter.com/0TtP56q4pQ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) June 7, 2025

“Otra vez”, “para que no se pierda la costumbre”, "¿Por qué en todos los eventos cantan mal el himno”, “me representa la cara de Blue Demon Jr. con el error, pese a tener máscara”, son algunos de los comentarios que se repitieron.

Cartelera de Worlds Collide

Estas serán las luchas de esta noche:



Megacampeonato de AAA

El Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable



Campeonato Norteamericano de NXT

Ethan Page (c) vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix

A días de debutar en Wrestlemania 41, Penta Zero Miedo habló en exclusiva con adn40 [VIDEO] A meses de debutar en WWE, Penta Zero Miedo tendrá su primera lucha en Wrestlemania, se enfrentará por el Campeonato Intercontinental a Bron Breakker, Dominik Mysterio y Finn Bálor.

Lucha de parejas femenil

Stephanie Vaquer & Lola Vice vs. Dalys & Chik Tormenta



Legado del Fantasma vs. Hijo de Dr. Wagner Jr., Pagano & Psycho Clown



Latino World Order vs. Octagón Jr., Aerostar & Mr. Iguana

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.