Rebeca Bernal se despide de Rayadas y este será su nuevo destino

Rebeca Bernal, capitana y figura emblemática de las Rayadas de Monterrey , disputó su último partido con el club en el Clásico Regio Femenil de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2025.

En un encuentro celebrado en el Estadio BBVA, Monterrey sufrió una derrota de 5-1 ante Tigres, poniendo fin a una era significativa para el equipo y su afición.

La carrera de Rebeca Bernal en la Liga MX

Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, Bernal se consolidó como una pieza fundamental en la defensa de las Rayadas. Su liderazgo y desempeño la llevaron a portar el gafete de capitana en más de 250 ocasiones, siendo homenajeada recientemente por este logro antes de un partido contra Necaxa.

Durante su estancia, contribuyó al éxito del equipo, obteniendo cuatro títulos de liga en los torneos Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Partido de despedida de Rebeca Bernal

El partido de despedida estuvo cargado de emotividad. La afición regiomontana rindió homenaje a Bernal desplegando un tifo con su imagen y los trofeos conseguidos durante su trayectoria. Además, seguidores portaron camisetas con su nombre y número. Además, al finalizar el encuentro, se proyectó un video recopilando sus momentos más destacados con el club.

En el desarrollo del encuentro, Tigres tomó la delantera temprano con un gol de la sudafricana Thembi Kgatlana al minuto 8. Aunque Rayadas intentó reaccionar, las Amazonas ampliaron su ventaja con anotaciones de Ana Díaz y Lizbeth Ovalle antes del descanso.

Christina Burkenroad descontó para Monterrey, pero la superioridad de las felinas se mantuvo en la segunda mitad, culminando con un marcador final de 5-1.

Rebeca Bernal se despide de la afición de Monterrey

Tras el silbatazo final, las luces del estadio se apagaron para dar paso a un emotivo homenaje. Jugadoras de ambos equipos se unieron en el campo para despedir a Bernal, mientras sus compañeras de Rayadas portaban camisetas con el número 4, número que el club ha decidido retirar temporalmente en honor a su capitana.

En conferencia de prensa previa al encuentro, Bernal expresó su gratitud hacia la institución y la afición: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, de haberme entregado en cada partido y entrenamiento. Me llevo el cariño de la gente, que siempre me apoyó. Sigamos creyendo en Rayadas”.

El próximo destino de Rebeca Bernal

Con 282 apariciones y 70 goles, Bernal deja una huella imborrable en la historia de las Rayadas. Su próximo desafío será en la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, donde se unirá al Washington Spirit.

Este movimiento marca un hito en su carrera, abriendo camino para futuras generaciones de futbolistas mexicanas en ligas extranjeras.

