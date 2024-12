Así fue el show de medio tiempo de Beyoncé en el Christmas Gameday de la NFL: Ravens vs Texans

El tradicional juego de Navidad de la NFL fue diferente este 2024. Por primera vez Netflix tuvo los derechos de transmisión exclusivos y por si fuera poco, tuvimos un increíble show de medio tiempo a cargo de Beyoncé.

Hay que recordar que Beyoncé ya se había presentado en un show de medio tiempo de la NFL. Ni más ni menos que en el Super Bowl del 2013, en el que Baltimore venció 34-31 a San Francisco. Un espectáculo que es considerado como uno de los mejores de la historia.

Así fue el show de medio tiempo de Beyoncé en el partido de Navidad de la NFL

Curiosamente, Beyoncé volvió a dar show de medio tiempo en un partido de Baltimore Ravens. En esta ocasión, nos regaló un espectáculo en el partido entre Texans y Ravens.

Beyoncé no apareció en el centro de la cancha, sino que primero la vimos en un recorrido a caballo por los pasillos del estadio, para después llegar al terreno de juego, en donde junto a sus bailarines deslumbró a los millones de aficionados.

Por si fuera poco, Beyoncé no estaba sola. El público enloqueció cuando apareció Post Malone y cantaron juntos a la mitad de la cancha, en un momento que se hizo viral en poco tiempo.

Todos los que creían que sería un show “normal” estaban muy equivocados. Al final, Beyoncé se elevó a más de 20 metros de altura en una plataforma justo al centro del estadio y sorprendió a todos con otro increíble show de medio tiempo en la NFL (aquí podrás ver el video del show completo cuanto lo suban a redes sociales).

Mariah Carey también apareció en la NFL Navidad

Netflix ‘tiró la casa por la ventana’ y, además de tener a Beyoncé en el show de medio tiempo, también pensó en traer a Mariah Carey antes que comenzar cada partido, para ver una participación grabada de su icónica canción “All I Want For Christmas Is You”, para sonar antes de cada partido.

REUTERS NFL

