Cuánto dinero gana al año Mariah Carey por “All I Want for Christmas”

Diciembre ha llegado y la fiebre de Navidad comienza a sentirse en las calles y en el hogar, pero quien tiene un gran protagonismo en esta época es la cantante Mariah Carey, quien sigue recaudando dinero gracias a su gran éxito navideño ‘All I Want for Christmas is You’.

Los villancicos en diciembre son esenciales y entre estos se encuentra el gran éxito de Carey, que no deja de escucharse en las fiestas navideñas, así como en películas, series y otros tantos festivales.

“All I Want for Christmas is You”, el éxito que prevalecerá para Mariah Carey

‘All I Want for Christmas is You’ fue una canción que salió a la luz en el año de 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la cantante, Merry Christmas. Desde entonces se convirtió en un clásico de la época en Estados Unidos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ‘All I Want for Christmas is You’ cruzó fronteras y alrededor del mundo comenzó a escucharse para celebrar la llegada de Navidad . Ante esto, cada año la cantante se encarga de dar la bienvenida a la época desde sus redes sociales, mientras que su canción no deja de sonar.

El triunfo de ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey es tal que en 2019 logró ingresar al Libro Guinness de los récords por convertirse en una de las canciones más populares de Navidad.

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)

Asimismo, la herramienta Trends de Google señala que los términos de ‘Mariah Carey’ y ‘All I Want for Christmas is You’ son de las principales búsquedas durante diciembre.

Pero, el clásico single ha tenido otras versiones también interpretadas por Mariah Carey; en YouTube existe la primera versión que acumula más de 700 millones de reproducciones, en tanto, la segunda versión que surgió hace un año cuenta alrededor de 198 millones de reproducciones.

En 2019, Mariah Carey se encargó de hacer un dueto con el canadiense Justin Bieber para dar un toque especial al single ‘All I Want for Christmas is You’. Hasta el momento suma más de dos millones de reproducciones en la misma plataforma.

¿Cuánto gana Mariah Carey por “All I Want for Christmas is You”?

De acuerdo con la información que brinda el sitio Celebrity NetWorth, la cantante Mariah Carey aumenta su fortuna cada mes de diciembre por derechos de autor de la canción ‘All I Want for Christmas is You’.

A lo largo de la época navideña, Mariah Carey recibe entre 600 mil y 1 millón de dólares por su gran éxito navideño, por lo que se calcula que la canción suma una ganancia de más de 60 millones de dólares, pues es utilizada tanto en películas, series o eventos de gran magnitud para celebrar la Navidad .

En tanto, el coautor de la canción, Walter Afanasoeff, gana alrededor de 600 mil dólares al año.

