Partidos y resultados de la Champions League hoy 27 de noviembre de 2024

Luego de los partidos Bayern Múnich vs PSG y el Barcelona vs Brest, hoy 27 de noviembre continúa la actividad en la Champions League con compromiso que prometen alta intensidad como el Liverpool vs Real Madrid, el PSV vs Shakhtar y otros cotejos programados para este último miércoles del mes.

En esta ocasión el resto de la jornada 5 de la Champions inició a las 11:45 de la mañana con los juegos entre el Estrella Roja vs Stuttgart, así como el Sturm Graz vs Girona, clubes que se ubican en lo más bajo de la tabla general.

Por ello, con la finalidad de que no te pierdas detalles sobre los últimos juegos que hay programados en la Champions League hoy 27 de noviembre de 2024, a continuación te daremos a conocer los horarios, por dónde ver y los duelos pactados.

Juegos y horarios de los partidos de Champions League hoy 27 de noviembre

Como bien se mencionó anteriormente, los juegos de hoy en la Champions League iniciaron a las 11:45 de la mañana con los duelos entre el Estrella Roja, Stuttgart así como entre el Sturm y el Girona del futbol español.

Pese a ello, el resto de los partidos pactados son:

Aston Villa vs Juventus a las 14:00 horas, tiempo del centro de México

Bolonia vs Lille a las 14:00 horas

Celtic vs Club Brujas a las 14:00 horas

Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund a las 14:00 horas

Liverpool vs Real Madrid a las 14:00 horas

Mónaco vs Benfica a las 14:00 horas

PSV vs Shakhtar a las 14:00 horas

Under the lights: Liverpool vs Real Madrid 🎬#UCL pic.twitter.com/i7lVYtsyHN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024

¿Por dónde ver los juegos de la Champions League hoy 27 de noviembre?

En caso de que estés en tu escuela, trabajo o no puedas ver los partidazos de la Champions League hoy, te recordamos que los juegos los pueden seguir completamente en vivo a través de la plataforma de Max en el canal de TNT Sports.

¿Cómo marcha la tabla general de la Champions League?

De momento la tabla general de la Champions League ha dejado a tres claros favoritos para avanzar de ronda en el campeonato, pues tanto el Inter, Barcelona como Liverpool, lideran la clasificación tras cinco jornadas disputadas hasta el momento.

Los primeros 10 lugares de la tabla general marcha de la siguiente manera:

Inter de Milán con 13 puntos Barcelona con 12 puntos Liverpool con 12 puntos y un partido por jugar Atalanta con 11 puntos Bayer Leverkusen con 10 puntos Mónaco con 10 puntos y un partido por jugar Arsenal con 10 puntos Sporting de Lisboa con 10 puntos Brest con 10 puntos Borussia Dortmund con 10 puntos y un partido por jugar

