Partidos y resultados de la Champions League hoy 26 de noviembre de 2024

Hoy 26 de noviembre de 2024 continuará la actividad de la Champions League con su nuevo formato, el cual hasta el momento ha dejado grandes sorpresas con los equipos que se han ido colocando en la parte de la clasificación general, así como aquellos que de apoco se han ido rezagado.

Hasta el momento y con cuatro fechas disputadas, equipos como el Sporting, Mónaco, Brest y Aston Villa, se han colocado dentro de los primeros ocho lugares del campeonato, mientras que Real Madrid, PSG, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y otros, están muy lejos siquiera de la décima posición.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer todos los detalles de los partidos y resultados en la Champions League hoy 26 de noviembre, así como la posición general en los primeros 10 lugares hasta antes del final de la jornada.

Partidos de la Champions League hoy 26 de noviembre 2024 en vivo

Para hoy martes 26 de noviembre hay programados un total de nueve partidos, entre los cuales destacan el Manchester City vs Feyenoord, el Bayern Múnich vs PSG y el Sporting vs Arsenal, pues son partidos de interés por la tabla general.

Los partidos programados por horario son:

Slovan Bratislava vs AC Milan a las 11:45 del día, tiempo del centro de México

Sparta Praga vs Atlético de Madrid a las 11:45 horas

Barcelona vs Brest a las 14:00 horas

Bayer Leverkusen vs Salzburgo a las 14:00 horas

Bayern Múnich vs PSG a las 14:00 horas

Inter de Milan vs RB Leipzig a las 14:00 horas

Manchester City vs Feyenoord a las 14:00 horas

Sporting vs Arsenal a las 14:00 horas

Young Boys vs Atalanta a las 14:00 horas

¿Por dónde ver los juegos de la Champions League hoy?

En caso de que estés buscando el canal de transmisión de los juegos de la Champions League hoy 26 de noviembre, es importante mencionar que lo podrás hacer a través del canal de TNT Sports, la cual se encuentra dentro de la plataforma de Max.

¿Cómo marcha la clasificación general en la Champions League 2024?

Hasta el momento y a falta de que se dispute toda la jornada 5 de la Champions League, hoy la tabla general marcha de la siguiente manera con los primeros 10 clasificados:

Liverpool Sporting Mónaco Brest Inter Barcelona Borussia Dortmund Aston Villa Atalanta Manchester City

