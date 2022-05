Will Smith reaparecerá en la pantalla tras el incidente en los Oscars

Tras el vergonzoso incidente que Will Smith protagonizó al darle una cachetada al comediante Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar de este año, tendrá su primera aparición en la pantalla.

El show “My Next Guest Needs No Introduction” anunció que el Will Smith fue entrevistado por David Letterman.

Hace unos días, Netflix anunció la lista de invitados en la cuarta temporada del show “My Next Guest Needs No Introduction” (en español, “No necesitan presentación”), espacio conducido por David Letterman.

Let’s get back to conversation. New season of My Next Guest drops May 20 on @Netflix. pic.twitter.com/s6MLcbnsdq — David Letterman (@Letterman) May 5, 2022

En esta lista resaltaban figuras como Billie Eilish, Cardi B, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds y Kevin Durant, quienes llegarían al programa.

En esta cuerta temporada una de las celebridades invitadas es Will Smith , quien hará su primera aparición pública tras el escándalo que protagonizó junto a Chris Rock.

Sin embargo, no esperemos que la estrella de “King Richard” hable sobre el controvertido acto que protagonizo con Chris Rock, al abofetearlo luego de una broma contra Jada Pinkett-Smith, ya que la temporada 4 del programa de entrevistas se filmó antes de marzo.

Los nuevos capítulos de este programaran se estrenarán este 20 de mayo en Netflix.

Recordemos que tras el incidente, Will Smith, evitó aparecer públicamente y algunas de sus producciones fueron canceladas.

Will Smith no podrá asistir a los premios Oscar durante diez años

Por este hecho a Will Smith se le prohibió por 10 años participar en los premios Oscars y de cualquier otra iniciativa de la Academia de Hollywood.

A través de un comunicado el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson dijeron que la ceremonia debía ser una celebración “de nuestra comunidad quienes hicieron un trabajo increíble este año pasado”.

Sin embargo, esos momentos se vieron eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos del señor Smith en el escenario señaló el texto.

Netflix y Sony cancelan películas de Will Smith

Luego de lo sucedió con el comediante Chris Rock, la plataforma de streaming, Netflix y la casa productora Sony, decidieron dar marcha atrás a todas las producciones que tenían con Will Smith .

“My Next Guest Needs No Introduction” en Netflix

El programa “My Next Guest Needs No Introduction” es conducido por David Letterman, exconductor de “The Late Show”, espacio del que se retiró en el 2015 y que ahora esra bajo el mando de Stephen Colbert.

Las tres primeras temporadas del programa se pueden ver en Netflix. Cada una de esta cuenta con seis episodios, los cuales tienen una duración promedio que supera los 45 minutos.

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman | Kim Kardashian West on Caitlyn Jenner

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

lhp