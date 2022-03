Vive Latino 2022: horarios oficiales

El Vive Latino está a la vuelta de la esquina y el Foro Sol de la Ciudad de México vibrará el próximo 19 y 20 de marzo con los mejores exponentes de la escena músical nacional e internacional, es por eso, que los organizadores del evento al fin revelaron los horarios oficiales de las diferentes bandas y artistas que se presentarán en cada uno de los cinco escenarios que estarán disponibles, así que ve sacando tu agenda y anota las presentaciones que no te puedes perder.

Como ya es costumbre, los organizadores dieron a conocer los horarios de presentación de las diferentes propuestas nacionales e internacionales que se presentarán en la Carpa Intolerante, Carpa Vive Latino, el escenario Claro Música, el Escena indio y el escenario Indio.

El metal #Revive y @AGORAoficial se integra a nuestro cartel final y a la fiesta musical más grande de Iberoamérica este 19 de marzo. 😎

Regresamos a los escenarios con más poder que nunca... ¡que se sienta en todo el Foro Sol! 🤟⚡

🎟️ https://t.co/UL378MTZRe pic.twitter.com/4CgeKRz4MT — Vive Latino (@vivelatino) February 9, 2022

¿Horarios del Vive Latino 2022?

Las actividades de ambos días darán inicio poco antes de las 14 horas y terminarán a la medianoche, siendo Patrick Miller el encargado de cerrar el día sábados y Groove Armada hará lo propio el domingo.

Sábado 19 de marzo

The Marías: Carpa Vive Latino –17:40 a 28:20 horas.

Camilo Séptimo: Escenario Indio – 18:20 a 19:10 horas.

La Gusana Ciega: Escenario Claro Música -18:20 a 19:10 horas.

Santa Fe Klan: Escenario Claro Música - 19:55 a 20:55 horas.

Los Auténticos Decadentes: Escenario Indio – 20:00 a las 21:00 horas.

All Them Witches: Carpa Intolerante – 21:00 a 21:50 horas.

Julieta Venegas: Escenario Escena Indio – 21:05 a 22:05 horas.

Limp Bizkit: Escenario Indio – 22:05 a 23:05 horas.

Moenia: Carpa Vive Latino – 22:55 a 23:55 horas.

Maldita Vecindad: Escenario Indio –23:35 a 00:45 horas.

Patrick Miller: Escenario Claro Música -23:55 a 01:00 horas.

Domingo 20 de marzo

Dread Mar I: Escenario Indio –16:20 a 17:00 horas.

WOS: Escenario Claro Música -17:55 a 18:45 horas.

Siddharta: Escenario Indio –18:00 a 18:50 horas.

Love of Lesbian: Escenario Escena Indio – 18:40 a 19:40 horas.

Residente: Escenario Indio –19:50 a 20:50 horas.

C. Tangana: Escenario Escena Indio –20:55 a 21:55 horas.

Black Pumas: Escenario Claro Música - 21:20 a 22:20 horas.

Los Fabulosos Cadillacs: Escenario Indio –22:00 a 23:10 horas.

Pixies: Escenario Escena Indio –23:10 a 00:10 horas.

Banda MS: Escenario Claro Música - 23:20 a 00:25 horas.

Groove Armada: Escenario Indio – 23:50 a 01:00 horas.

Aún puedes adquirir tus boletos y abonos para el Vive Latino 2022 en la página de Ticketmaster .com o a través de la App del Vive Latino.

