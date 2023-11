Kevin Federline rompe el silencio sobre memorias de Britney Spears

El lanzamiento del libro de memorias de Britney Spears, ’The Woman in Me’ ha provocado todo un tornado de polémica al rededor de la cantante estadounidense. Es ahora Shar Jackson madre del primer hijo de su ex pareja, Kevin Federline, quien trae de vuelta el pasado de la cantante y asegura que miente en las palabras que fueron plasmadas en este tomo que pretende contar la vida y obra de la cantante más popular de los años 2000.

Dentro de las páginas de ‘The Women in Me’, Britney Spears hace mención de que al comienzo de su relación con Kevin Federline se encontraba dentro de una burbuja donde no tenía muchos amigos y se encontraba vulnerable, por lo que no sabía que estaba a punto de convertirse en padre por primera vez.

Vivía en una burbuja y no tenía muchos buenos amigos cercanos en quienes confiar y de quienes obtener consejos. No tenía idea hasta después de haber estado juntos durante un tiempo y alguien me dijo: ‘¿Sabes que tiene un nuevo bebé verdad?’

Pero es ahora Shar Jackson quien sale al paso y rompe el silencio por su ex pareja Kevin Federline, quien salió muy mal parado en el libro de memorias de Britney Spears tras asegurar que el bailarín se aprovechó de su situación vulnerable para meterse en su vida pese a que estaba en medio de un romance precisamente con Jackson.

Su romance con Britney Spears comenzó en 2004. En ese momento, Kevin Federline estaba casado con su entonces novia de toda la vida, Shar Jackson, quien estaba embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, Federline dejó a Jackson para estar con Spears, lo que generó una gran controversia en los medios.

Britney Spears y Kevin Federline se casaron en septiembre de 2004 en una ceremonia sorpresa. La pareja tuvo dos hijos juntos antes de que su matrimonio llegara a su fin en 2006. La relación fue objeto de intenso escrutinio mediático y fue una de las historias de celebridades más destacadas de la época.

Después del divorcio con la princesa del pop , Kevin Federline continuó trabajando en la industria del entretenimiento, aunque su carrera musical no alcanzó el mismo éxito que la de Britney Spears. Se convirtió en padre de seis hijos en total, incluidos los dos que tuvo con Britney.

A lo largo de los años, Kevin Federline ha mantenido una relación cordial con Britney Spears y han compartido la custodia de sus hijos. Aunque su tiempo juntos fue breve y a menudo controversial, ambos han seguido adelante en sus vidas y han encontrado la manera de coexistir en beneficio de sus hijos.

Star Jackson desmiente a Britney Spears y ‘The Women in Me’

Shar Jackson, quien aún mantiene una relación cordial con Kevin Federline, aseguró que es falso lo que se dijo en el libro de memorias de Britney Spears y sobre todo desmiente que la princesa del pop no estuviera enterada de que el bailarín se iba a convertir en padre por primera vez.

Para mí, cualquier cosa construida sobre una base inestable no durará y comenzaron de manera inestable porque él estaba en una relación. Nunca odié a Kevin, porque si realmente amas a alguien, no puedes odiarlo.

Shar Jackson reveló a Daily Mail que cuando tenía náuseas por la mañana y estaba a punto de cumplir seis meses de embarazo Kevin Federline le dijo que tenía una audición en Los Ángeles y desapareció durante todo un fin de semana, por lo que comenzó con las sospechas. Luego fueron confirmadas con la relación del bailarín y Britney Spears que desató toda la polémica de la que se habla en el libro de sus memorias.

