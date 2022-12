Spotify Wrapped 2022: Estos son los 5 artistas más escuchados del año

Este miércoles 30 de noviembre llegó el famoso Spotify Wrapped, el cual año con año enlista a los artistas más escuchados en esta plataforma de streaming, y lo cual supone récords de oyentes anuales en las diferentes ramas de la música.

Para 2022 Spotify recopiló los mejores artistas, músicos, álbumes, canciones y podcast dentro de su catálogo de streaming que le ofrece a sus millones de clientes en todo el mundo.

Es por ello que a continuación te enlistaremos a lo mejor de la música y lo más escuchado a lo largo de este 2022, año que dejó récords de géneros como el regatón, pop latino, electrónica y demás.

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados en Spotify en 2022?

De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la plataforma de streaming Spotify, la cual es considerada como una de las más importantes en la rama de la música, fue el reguetonero Bad Bunny, quien se colocó como el cantante más reproducido a nivel global.

Se detalló que el puertorriqueño generó arriba de las 18 mil 500 millones de reproducciones en el año, teniendo el álbum de Un Verano Sin Ti como el primer lugar entre todos los “discos” lanzados en el 2022.

Seguido del puertorriqueño están artistas como Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kenye West y Eminem, los cuales se posicionan en la lista de los más esuchados de todo el año.

Por su parte, estas fueron las canciones más reproducidas a lo largo de este 2022 en la plataforma de Spotify:

“As It Was” - Harry Styles

“Heat Waves” - Glass Animals

“STAY” - The Kid LAROI (with Justin Bieber)

“Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

El Spotify Wrapped 2022 ya está aquí ¿Qué es y cómo verlo?

Vale la pena mencionar que el Spotify Wrapped 2022 permitirá que los usuarios exploren sus listas de canciones, podcasts y géneros musicales más escuchados a lo largo del año. Además, podrán revisar la cantidad de minutos que reprodujeron contenido en el transcurso de los últimos meses.

Para sacar el Spotify Wrapped 2022, antes que nada asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación —8.7.78 o superior— de Spotify tanto en iOS como en Android.

Luego de esto accede a la app de Spotify en tu dispositivo móvil o en tu computadora de escritorio.

En el “home” de Spotify , verás un Banner de “Spotify Wrapped”, solo da clic y te llevará a conocerte las canciones que más reprodujiste.

Para luego darle “Compartir” y se desplegarán en Instagram, Facebook, TikTok o Twitter.

