Todo lo que sabemos de “The Tortured Poets Department” el nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift hizo historia en los premios Grammy al llevarse a casa el prestigioso galardón de Álbum del Año por Midnights, superando a leyendas como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon. Sin embargo, la superestrella de 34 años aprovechó la ocasión para revelar su próximo proyecto: su undécimo álbum de estudio titulado The Tortured Poets Department.

El anuncio fue realizado durante el discurso de aceptación del Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop, donde Taylor Swift compartió con emoción la noticia de su nuevo álbum, programado para ser lanzado el 19 de abril. El título, The Tortured Poets Department, promete una experiencia lírica y atormentada, marcando un cambio notable en la elección de títulos de álbumes de Swift.

Post Malone y Florence and the Machine colaborarán con Taylor Swift

‘The Tortured Poets Department’ no solo destaca por su título intrigante, sino también por las colaboraciones especiales que incluirá. Post Malone y Florence and the Machine participarán en el álbum, añadiendo un toque único a la ya impresionante carrera de Swift.

Inmediatamente después de su anuncio, Taylor Swift compartió la portada del álbum, presentando una imagen en blanco y negro de ella misma en una pose evocadora. Además, algunas letras escritas a mano fueron publicadas, proporcionando un vistazo intrigante al contenido del álbum.

Las letras, que parecen ser un prólogo basado en material inédito, ofrecen un atisbo de la profundidad emocional que se puede esperar en The Tortured Poets Department. Con versos como “Mis venas de tinta negra como boca de lobo”, se anticipa un viaje poético y emotivo.

Lista de canciones de “The Tortured Poets Department”

El álbum constará de 16 canciones, junto con un bonus track titulado ‘The Manuscript’.

01. Fortnight [ft. Post Malone]

02. The Tortured Poets Department

03. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

04. Down Bad

05. So Long, London

06. But Daddy I Love Him

07. Fresh Out the Slammer

08. Florida!!! [ft. Florence and the Machine]

09. Guilty as Sin?

10. Who’s Afraid of Little Old Me?



11. I Can Fix Him (No Really I Can)

12. Loml

13. I Can Do It With a Broken Heart

14. The Smallest Man Who Ever Lived

15. The Alchemy

16. Clara Bow

17. The Manuscript (Bonus Track)

No es sorpresa que el anuncio del álbum haya causado sensación entre los fanáticos. Swift puso el álbum a disposición para pedidos por adelantado poco después de compartir la noticia en redes sociales, y el vinilo de The Tortured Poets Department ha batido récords, superando las reservas de la primera hora de su anterior álbum Midnights en menos de 25 minutos.

Aunque la noticia ha generado gran emoción entre los Swifties, algunos críticos cuestionan la estrategia de anunciar el álbum durante la ceremonia de los Grammy, argumentando que pudo haber eclipsado los logros de otros artistas galardonados.

