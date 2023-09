5 canciones de Post Malone que hicieron falta durante su concierto en México

Post Malone arrasó durante su última era visita al país con una presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México. El cantante estadounidense, quien es uno los artistas más populares del momento, brindó un set de canciones pertenecientes a su extensa discografía con temas como ‘Circles', ‘Sunflower', ‘Rockstar’ y ‘Congratulations'.

Los asistentes no solo escuchar y corearon sus himnos más populares, también presenciaron una serie de pasos al mero estilo de ‘Posty', como suelen llamarle de cariño. Post Malone inundó en agradecimientos al público mexicano, además de brindarles un show con músicos en vivo, uno de los pocos presentados en este formato durante su gira mundial ‘If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying’.

Los fans también arrojaron algunas banderas de México, collares, sombreros y, por si fuera poco, algunos peluches del Dr. Simi, en señal de cariño, mismo que Post Malone sostuvo en sus manos.

Sin embargo, aún después de toda la euforia del concierto y la última visita del cantante a nuestro país, algunos fans se quedaron con ganas de escuchar otras canciones de Post Malone que no formaron parte del setlist. A continuación, te presentamos cinco temas que hicieron falta durante su presentación en México.

1. ‘One Right Now’ (Single, 2022)

Esta canción es una colaboración con The Weeknd, otro de los grandes exponentes del pop actual. Se trata de un tema pegadizo y bailable del artista neoyorquino. ‘One Right Now’ se convirtió en un éxito instantáneo y pertenece al disco ‘Twelve Carat Toothache’ en su versión Deluxe, pero lamentablemente no formó parte del repertorio de Post Malone en México.

2. ‘Staring at the Sun’ ft. SZA (Hollywood’s Bleeding, 2019)

Esta es una de las canciones más emotivas del álbum Hollywood’s Bleeding, el tercer disco de estudio de Post Malone. En ella, el artista cuenta con la colaboración de la cantante SZA, quien le da un toque de soul y R&B a la melodía. ‘Staring at the Sun’ es una canción sobre el amor no correspondido y la esperanza de volver a ver a esa persona especial.

3. ‘Spoil My Night’ ft. Swae Lee (Beerbongs & Bentleys, 2018)

Esta canción es una fiesta en sí misma, con un ritmo contagioso y una letra divertida. Post Malone colabora con Swae Lee, uno de los integrantes del dúo Rae Sremmurd, para cantar sobre una noche de diversión y desenfreno, sin preocuparse por las consecuencias. ‘Spoil My Night’ es una de las canciones más representativas de del álbum Beerbongs & Bentleys, el segundo disco de Post Malone.

4. ‘I’m Gonna Be’ (Hollywood’s Bleeding, 2019)

Esta canción es una declaración de principios de Post Malone, quien asegura que va a ser él mismo sin importar lo que digan los demás. Con una base de guitarra acústica y un coro pegadizo, se trata de un tema optimista y motivadora, que invita a seguir los sueños y a disfrutar la vida.

5. ‘Internet’ (Hollywood’s Bleeding, 2019)

Esta canción es una crítica al mundo digital y a la influencia que tiene en la sociedad. Post Malone reflexiona sobre cómo las redes sociales pueden generar falsas expectativas, envidia y odio, y cómo afectan la autoestima y la felicidad de las personas. Con ironía y sarcasmo, ‘Internet’ muestra el lado más crudo y realista de Post Malone.

Setlist: Post Malone en México 2023

Better Now

Wow.

Zack and Codeine

Psycho

Goodbyes

Hollywood Dreams / Comedown

Dreams de Fleetwood Mac

de Mourning

I Like You (A Happier Song)

Jonestown (Interlude)

Take What You Want

Over Now

rockstar

Feeling Whitney

Stay

Overdrive

I Fall Apart

Wrapped Around Your Finger

Circles

Candy Paint

Too Young

White Iverson

Congratulations

Broken Whiskey Glass

Sunflower (Post Malone & Swae Lee cover)

Chemical

