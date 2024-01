Este romance de The Big Bang Theory no fue bien recibido por los fanáticos

Una de las series de comedia más famosa de los últimos tiempos es The Big Bang Theory, producción que tuvo 12 temporadas y consiguió a lo largo de los años una gran base de fanáticos. La serie protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco y Johnny Galecki terminó en 2019 y dejó atrás un spin-off de Sheldon Cooper que sigue haciendo reír al público con sus ocurrencias.

La trama que al principio giraba alrededor de un grupo de nerds y cómo se relacionaban con el mundo, comenzó a cambiar conforme cada uno de los personajes obtuvo una pareja y vimos una nueva faceta de estos fanáticos de cómics. A pesar de que The Big Bang Theory mostró el emparejamiento de varios personajes, existió un romance que los fanáticos odiaron en su momento.

Fue el mismo productor de la serie, Steve Molaro, quien reveló que una historia de amor entre dos personajes pareció no agradar al público de la serie. A pesar de ser un romance corto solo para tener más situaciones cómicas en el futuro, es algo que los fanáticos recuerdan con mucho pesar.

El romance de The Big Bang Theory que los fanáticos odiaron

Fue en la novela de Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series, que se reveló el romance que los fanáticos de la serie detestaron. Esta pequeña relación fue protagonizada por Leonard (Galecki) y un familiar cercano de uno de sus mejores amigos.

Fue la hermana de Raj, Priya (Aarti Mann) quien sería el interés amoroso de Leonard después de que terminará su relación con Penny, a pesar de que para los creadores era seguro que Leonard volvería con la mesera, el público pensó que verían más seguido a Priya con el grupo de científicos, esto no les agradó.

La realidad era que los productores querían que el público mantuviera el interés en la serie, en especial, con la idea de que los personajes principales podrían volver a enamorarse. A pesar de que Priya era una mujer inteligente y agradable, a los televidentes no les gustaba su participación, por lo que tuvo que ser eliminada de la serie.

