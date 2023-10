Russell Brand se enfrenta a nuevas acusaciones por acoso

El humorista y actor británico Russell Brand se encuentra en el centro de la controversia después de que la Policía de Thames Valley, ubicada en las afueras de Londres, haya iniciado una segunda investigación en relación con acusaciones de acoso. Estas acusaciones fueron presentadas por una mujer entre los años 2018 y 2022, y recientemente se han añadido nuevos detalles a la investigación.

Un portavoz de la Policía de Thames Valley confirmó que en las últimas dos semanas han recibido “nueva información sobre unas alegaciones de acoso y acecho fechadas a partir de 2018". Estas acusaciones se suman a las ya existentes que habían sido presentadas por la misma mujer en los años previos.

Según informa la BBC , las denuncias iniciales presentadas por la mujer entre 2018 y 2022 no habían sido resueltas, y además, Russell Brand la había acusado a ella de acoso en 2017.

Las acusaciones que enfrenta Russell Brand:

Una mujer alega que Brand la violó sin condón contra una pared en su casa en Los Ángeles y que intentó impedirle salir hasta que ella le indicó que iba al baño. La víctima fue tratada en un centro de crisis por violación el mismo día.

contra una pared en su casa en y que intentó impedirle salir hasta que ella le indicó que iba al baño. La fue tratada en un centro de crisis por violación el mismo día. Otra mujer en el Reino Unido afirma que Brand la agredió cuando ella tenía 16 años y él poco más de 30. Alega que él se refirió a ella como “la niña” durante una relación emocionalmente abusiva.

y él poco más de 30. Alega que él se refirió a ella como “la niña” durante una relación emocionalmente abusiva. Una tercera mujer sostiene que Brand la agredió sexualmente mientras trabajaba con él en Los Ángeles . Afirma que le pidió repetidamente que la dejara en paz, y cuando finalmente cedió, él se enojó y la amenazó con acciones legales si contaba su acusación a alguien más.

. Afirma que le pidió repetidamente que la dejara en paz, y cuando finalmente cedió, él se enojó y la amenazó con acciones legales si contaba su acusación a alguien más. Una cuarta mujer acusa a Brand de agresión sexual en el Reino Unido, así como de abuso físico y emocional.

Estas acusaciones surgieron en una investigación realizada por los periódicos británicos “The Times” y “The Sunday Times” y el canal televisivo Channel 4. A raíz de estas acusaciones, Russell Brand realizó un concierto de comedia en Londres en el que aludió a las acusaciones pero no las abordó directamente.

Además de la investigación en curso de la Policía de Thames Valley, la Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) también ha anunciado que está investigando “un número de acusaciones por delitos sexuales ” contra Brand, que se refieren a hechos “no recientes”.

Russell Brand, conocido por su trabajo en películas como “Get Him to the Greek”, ha criticado públicamente lo que él llama “corrupción mediática y censura” en respuesta a las acusaciones en su contra. La controversia continúa mientras se desarrollan las investigaciones y se espera que haya más detalles en el futuro cercano.

