La obra de teatro que es una precuela de Stranger Things y explica cómo surgió Vecna

El West End londinense fue testigo del deslumbrante estreno de Stranger Things: The First Shadow el pasado 14 de diciembre, una obra teatral que sirve como precuela de la exitosa producción de Netflix . Con el equipo creativo de la serie a la cabeza, la guionista Kate Trefry, en colaboración con los hermanos Duffer, y la dirección a cargo de Stephen Daldry, la pieza teatral promete revelar los misteriosos orígenes de Vecna.

¿De qué trata The First Shadow?

La trama de The First Shadow se sitúa en la década de 1950, explorando la infancia de los personajes principales de la serie, incluyendo a Joyce (interpretada en su juventud por Isabella Pappas) y Hopper (Oscar Lloyd, en el papel de David Harbour). Sin embargo, la obra no solo presenta a los padres de los protagonistas de Stranger Things , sino que también introduce a un personaje clave: Henry Creel, quien se convertirá en el principal antagonista de la serie.

Henry Creel, interpretado de manera magistral, establece una conexión única con Patty Newby, la hermana adoptiva de Bob (interpretado por Sean Astin en la serie). Ambos personajes, marginados en su pueblo natal, forjan un vínculo especial a través de su amor por los cómics y sus traumas no resueltos. Sin embargo, lo que desconoce Patty es que Henry posee poderes psicoquinéticos y la capacidad de conectarse con otra dimensión, lo que lo lleva a Hawkins.

A medida que Henry lucha por controlar sus crecientes poderes y deseos violentos, la trama da un giro oscuro. Su madre lo lleva al Laboratorio Nacional de Hawkins, donde entra en contacto con el siniestro Dr. Martin Brenner (interpretado por Matthew Modine en la serie). Escapando del laboratorio y consumido por la ira, Henry comete actos terribles, marcando el destino de su familia y de Patty, a quien inadvertidamente causa daño.

La historia culmina con Henry regresando bajo la tutela de Brenner y participando en experimentos con niños, incluido una niñá conocida como Número Once. Este revelador giro anticipa la identidad del joven como Vecna y sugiere un enfrentamiento futuro con Número Once en la cuarta temporada de Stranger Things.

Con el estreno de The First Shadow, los fanáticos de la serie tienen ahora un vistazo fascinante a los orígenes de Vecna y la trama intrincada que rodea a este enigmático personaje.

