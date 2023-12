Stranger Things 5: Confirman fecha para el inicio de rodaje de la última temporada de la exitosa serie de Netflix

La quinta y última temporada de Stranger Things ya tiene fecha para comenzar su rodaje. Según informó Deadline, fuentes cercanas a la producción revelaron que el inicio de las grabaciones está previsto para principios de enero de 2024, después de haber sufrido varios retrasos por las huelgas de los guionistas y los actores (SAG-AFTRA).

La temporada final de Stranger Things promete ser un gran espectáculo que cerrará todas las tramas abiertas y resolverá los misterios que rodean al pueblo de Hawkins y al Mundo del Revés. Los creadores y showrunners de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, declararon que el final será “mucho más largo” que las temporadas anteriores, y que tendrá un estilo similar al de “El Retorno del Rey, pero con ocho finales”.

El elenco principal de la serie, compuesto por Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton y David Harbour, ya se encuentra en Atlanta, donde se realiza la producción, para prepararse para el rodaje, que podría empezar entre e l 5 y el 8 de enero . Según las fuentes consultadas, se espera que las lecturas de mesa se lleven a cabo en las próximas dos semanas, antes de que las cámaras empiecen a capturar las nuevas escenas.

Stranger Things también sufrió atrasos

La producción de la quinta temporada de Stranger Things se vio afectada por las huelgas de la Writers Guild of America (WGA) y la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), que comenzaron el 2 de mayo y el 7 de junio del 2023, respectivamente. A pesar de que los guiones ya estaban terminados para entonces, los hermanos Duffer decidieron posponer el rodaje hasta que se resolvieran los conflictos laborales, ya que consideraban imprescindible contar con los escritores en el set. La huelga de los actores también retrasó aún más el inicio de las grabaciones.

Stranger Things es una de las series más populares y exitosas de Netflix, misma que cosechó numerosos premios y reconocimientos desde su estreno en 2016. La serie combina elementos de ciencia ficción, terror, misterio y nostalgia ochentera, y narra las aventuras de un grupo de niños que se enfrentan a fenómenos paranormales y a una siniestra organización gubernamental en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.

La segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenó el 10 de julio del 2023. La temporada completa contó con ocho episodios que mantuvieron en vilo a los espectadores con sus giros inesperados y sus emocionantes escenas, en especial por algunos de sus personajes como Edward “Eddie” Munson, interpretado por Joseph Quinn

y el valiente sheriff Jim Hopper (David Harbour).

La quinta temporada de Stranger Things será la última oportunidad para conocer las respuestas a todas las preguntas, así como para despedirse de los entrañables personajes que conquistaron al público durante estos años. Aunque aún no hay una fecha oficial para su estreno en Netflix, se espera que llegue a la plataforma a finales del 2024 o principios del 2025.

