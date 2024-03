Una nueva foto del rodaje de “Stranger Things” confirma la presencia de uno de los personajes más queridos y rebeldes

La espera alcanza su punto máximo para los fanáticos de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things , con la próxima llegada de la quinta y última temporada. Una reciente imagen filtrada desde el set de rodaje ha desatado una ola de emociones entre los seguidores al confirmar la presencia de uno de los personajes más queridos y rebeldes.

El creador de la serie, Ross Duffer, compartió un vistazo exclusivo a la última aventura de los habitantes de Hawkins, revelando a Sadie Sink, intérprete de Max, y su co-estrella Caleb McLaughlin en una escena intrigante. En la fotografía, Sink yace en una cama de hospital, con un detalle significativo que no pasa desapercibido: un casete del álbum “Hound of Love” de Kate Bush, con la emblemática canción Running Up That Hill , la favorita de Max en la temporada 4.

Max, quien sufrió graves consecuencias al final de la temporada anterior, regresará a la pantalla con secuelas impactantes. En una entrevista reciente con el podcast “Happy Sad Confused” , los hermanos Duffer confirmaron que Max sigue viva en el universo de Stranger Things, aunque su estado es crítico:

Está ciega y tiene los huesos rotos, pero está viva. Ha tenido mejores días, sin duda

¿Qué actores regresan en la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada 5 también promete un emocionante reencuentro con el elenco principal, que incluye a Millie Bobby Brown , Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, David Harbour y Winona Ryder. Además, se anunció la participación especial de la icónica Linda Hamilton, conocida por su papel como Sarah Connor en “Terminator”, en un rol aún por revelar.

Aunque la serie llega a su fin, la franquicia Stranger Things continuará expandiéndose. Los Duffer planean prolongar la narrativa a través de un spin-off y una animación, ambos situados en el mismo enigmático universo. Además, como parte de un acuerdo integral con Netflix, se anunciaron cinco proyectos derivados, incluyendo una obra de teatro. Stranger Things: The First Shadow ya se estrenó en el West End londinense, ofreciendo una nueva historia de origen para Vecna a través de una cautivadora puesta en escena de tres horas con efectos inmersivos excepcionales.

