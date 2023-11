El atrapante drama criminal protagonizado por una actriz de The Crown y que está en Star +

La nueva serie que llegó a Star + llegó el pasado 14 de noviembre con sus primeros episodios, tras un retraso de su fecha de estreno inicialmente programada para el 29 de agosto debido a la huelga de SAG-AFTRA; este proyecto sería un intenso drama criminal y sería protagonizado por una famosa actriz que alcanzó la fama dentro de la serie The Crown.

Asesinato en el fin del mundo es el título de la nueva serie que es un programa de misterio y tendrá siete episodios. La protagonista sería un nuevo tipo de detective y se llama Darby Hart; la trama se centraría en la investigación de un asesinato en medio de un lugar remoto, los tres protagonistas buscarán descubrir al criminal antes de que cobre otra vida.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Darby Hart quien es la protagonista y encargada de resolver el misterio, sería caracterizada por Emma Corrin, actriz que participó en la serie The Crown en la que le dio vida a una joven Diana de Gales, fue con este papel que la actriz de 27 años alcanzó la fama y con ello la oportunidad de participar en nuevos papeles.

Te recomendamos leer: Netflix presentó el primer tráiler de la serie en stop motion de Pokémon y confirmó fecha de estreno

Asesinato en el fin del mundo dirigida por los creadores de The OA

Asesinato en el fin del mundo es una serie que fue creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, encargados de llevar la serie de Netflix, The OA que fue cancelada de manera abrupta tras su segunda temporada; la producción tenía toques de misterio, ciencia ficción y suspenso, algo que llevarán a su nueva serie de Star +.

La nueva serie tiene de elenco algunas caras conocidas como son Brit Marling (guionista y directora de la serie), Harris Dickinson (El triángulo de la tristeza), Alice Braga (Queen of the South), Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson, Neal Huff, y claro Emma Corrin (The Crown).

Hasta ahora Asesinato en el fin del mundo solo ha lanzado sus dos primeros episodios en la plataforma de streaming Star +, y le seguirán estrenos semanales hasta poder terminar la serie.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.