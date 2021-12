5 series de HBO Max que superan a Netflix, según la crítica

A pesar de que HBO Max es relativamente nueva en México, ya se ha catalogado como un referente mundial y una de las plataformas de streaming favoritas de los fans en cuanto a series, incluso sobre Netflix, ya que está siendo pionera en apostar por producciones propias.

En este tiempo HBO Max ha tenido la capacidad de demostrar que la televisión puede ser tan grande y reconocida como el cine.

En su momento HBO llevó al éxito series como Sex and the City, Los Soprano, y algunas más actuales como True Blood, Westworld y claro Game of Thrones.

A continuación te compartimos las cinco mejores series que debes ver en HBO Max.

Series imperdibles de HBO Max

Lovecraft Country

Los monstruos y la segregación racial son un tema latente en esta serie de suspenso y terror que te dejará pensando. Lovecraft Country está ambientada en los años cincuenta en Estados Unidos y se centra en una familia afroamericana.

Lovecraft Country: Trailer Oficial | HBO

Mil Colmillos

Esta es otra de las series originales de HBO Max y que está gustando mucho; es una producción colombiana que logra mantener al espectador al filo del asiento sin develar qué o quién es lo que logra hacer que el mejor equipo de estrategia y táctica militar corra por su vida.

Mil Colmillos I Trailer I HBO Max

The Flight Attendant

Esta es una de estas series que te envuelven en el misterio y en el suspenso, así que si estos son tus géneros favoritos debes de verla cuanto antes; ya que esta producción original de HBO Max ya está disponible en la plataforma.

La actriz Kaley Cuoco protagoniza a una azafata que disfruta de la diversión en sus viajes, pero una mañana, sin tener idea de lo que ocrrió, se verá envuelta en el asesinato de una persona muy importante.

THE FLIGHT ATTENDANT Tráiler español (2020, HBO Max)

Game of Thrones: House of the Dragon

Después del éxito obtenido con Game of Thrones, una producción que se convirtió en un fenómeno social y cultural que trascendió a la pantalla y que incluso está dentro del catálogo de mejores series según la crítica , llega al fin la precuela de la historia titulada House of the Dragon .

De acuerdo a la plataforma de HBO Max, su estreno se tiene programado para el 2022, algunos sugieren que podría ser durante los primeros días de enero.

HOUSE OF THE DRAGON Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Game of Thrones

Búnker

Esta es la primera serie producida por HBO Max en México, pero que en conjunto es una producción latinoamericana, ya que la historia está escrita por los argentinos Esteban Seimandi, Ariel Amestoy y Adriano Dalla Torre.

Cuenta con un elenco de lujo, entre los que destacan Bruno Bichir, Miguel Rodarte, Gisselle Kuri, Antonio Gaona, entre otros. Es una serie llena de humor negro y acción.

Cuenta la historia de Vladimiro (Bruno Bichir), un hombre de mediana edad que utiliza un búnker que hay en su casa, como una fuga de escape a su vida; hasta que una serie de circunstancias darán un giro lleno de acción, secuestros, violencia y humor.

