Así suena la versión navideña de ‘I’m Just Ken’ de Ryan Gosling con Mark Ronson

Ryan Gosling y el renombrado productor musical Mark Ronson se unieron para lanzar una versión navideña de la canción I’m Just Ken, titulada Merry Kristmas Barbie. La iniciativa forma parte del regalo de vacaciones de Warner Bros., que presenta un video especial como parte del álbum Barbie: The Album.

Gosling, conocido por su papel en la película Barbie y por ser la voz de Ken, junto con Ronson y el colaborador Andrew Wyatt, ofrece una interpretación festiva y divertida de la balada original. La canción, que forma parte del nuevo EP titulado Ken The EP, presenta tres nuevas versiones: I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie), I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic) y I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix).

En el video musical, Gosling deslumbra con su transformación en Ken, acompañado por una orquesta y campanas de trineo que le dan un toque festivo a la interpretación. El actor explica su elección de usar gafas Ken para asegurar una “Kenergy adecuada”, destacando que:

El mundo puede tener la voz de Ken, pero solo Barbie puede tener sus ojos

La colaboración entre Gosling y Ronson no solo resultó en un EP navideño, sino también en un video musical encantador que captura la esencia de la temporada. En el estudio adornado con guirnaldas y luces navideñas, la pareja musical se une a un grupo de músicos para una interpretación única de la canción.

Mark Ronson compartió en Instagram detalles sobre la grabación, revelando que inicialmente se sentía “deslumbrado” por Gosling. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de la capacidad vocal excepcional del actor y de la emotividad que aportó a la canción. La decisión de lanzar una versión navideña surgió durante noviembre, con el deseo de llevar alegría festiva a los fanáticos.

El éxito de Barbie: The Album

El EP Ken llega poco después de que Barbie: The Album recibiera múltiples nominaciones, destacando su éxito en los Golden Globes y los premios Grammy.

Con nueve nominaciones a los Globos de Oro y una destacada presencia en los premios Grammy, Barbie: The Album ha demostrado ser un fenómeno musical, con I’m Just Ken también obteniendo una merecida nominación. La película dirigida por Greta Gerwig ha cautivado a la audiencia y se espera que continúe su éxito en la próxima temporada de premios.

