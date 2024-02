Grammy 2024: Boygenius le gana a Gorillaz y Lana del Rey Mejor Álbum de Música Alternativa

El trío musical Boygenius se convirtió en el centro de atención al ganar el codiciado premio al Mejor Álbum de Música Alternativa en los Grammy 2024 por su álbum debut, The Record. Este logro les valió el reconocimiento sobre destacadas competencias como Arctic Monkeys, Gorillaz, Lana Del Rey y PJ Harvey.

Boygenius, compuesto por las talentosas cantantes Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus, no solo se llevó el premio principal, sino que acumularon un total de siete nominaciones en diversas categorías. Pitchfork incluso clasificó su álbum como uno de los mejores del 2023, destacando canciones como Cool About It y Not Strong Enough.

La banda, conocida por su origen en escenarios de bricolaje y clubes underground, no pudo contener su emoción durante el discurso de aceptación del premio. Lucy Dacus expresó:

Ay dios mío. Quiero vomitar. Todas estábamos lo suficientemente delirantes cuando éramos niñas como para pensar que esto podría pasarnos algún día. Esto simplemente no es real

Mientras que Phoebe Bridgers añadió, “Esto es tan increíble que simplemente seguiremos gritando detrás del escenario”.

El impacto de Boygenius no se detuvo ahí, ya que Phoebe Bridgers también se llevó a casa el premio a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop por su colaboración con SZA en Ghost in the Machine. Un reconocimiento adicional que subraya el talento individual de las integrantes.

Boygenius se tomará un descanso indefinido

Sin embargo, en un giro inesperado, Boygenius anunció el pasado viernes 2 de febrero, a través de su representante, que se tomarán un descanso indefinido después de la premiación, dejando a los fans con la incertidumbre sobre el futuro de la banda.

Con una serie de nominaciones al Grammy y un premio principal en su haber, Boygenius se consolida como una de las bandas más destacadas del panorama musical actual. Aunque el futuro de la banda es incierto, su legado en la escena alternativa ya ha quedado marcado por su talento y éxito inigualable.

