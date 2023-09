‘Slime You Out’, la nueva colaboración de Drake y SZA

Drake sorprende a sus fanáticos con la publicación de su nuevo sencillo ‘Slime You Out', en colaboración con la voz del R&B, SZA. La estrella del rap presenta este tema previo al estreno de su octavo álbum de larga duración, ‘For All the Dogs'.

El single, publicado este viernes 15 de septiembre, fue coproducido por Drake y el miembro de OVO, Noel Cadastre. De acuerdo con la propia lírica de la canción: “I’m slimin’ you for them kid choices you made” ("Te estoy criticando por las decisiones que tomaste"), esto hace referencia a una de las últimas publicaciones del cantante donde aparece la actriz Halle Berry cubierta de una sustancia viscosa de color verde conocida como ‘slime’ durante una premiación de Nickelodeon.

Drake etiquetó a SZA en la imagen de Berry cubierta de ‘slime’, la cual corresponde a los Nickelodeon Kids Choice Awards de 2012. Mientras tanto, la cantante estadounidense también publicó la misma portada en su cuenta personal de Instagram, por lo que los rumores sobre un sencillo entre ambos artistas comenzaron a correr entre los fans.

La colaboración entre Drake y SZA fue una de las más esperadas desde que comenzaron los rumores sobre un presunto romance. El mismo rapero hizo referencia a ello en el tema ‘Mr. Right Now’ perteneciente al disco Savage Mode II de 21 Savage, en donde cantó: “Yeah, said she wanna fuck to some SZA, wait / ‘Cause I used to date SZA back in ’08" (Sí, dijo que quería follar con SZA, espera porque yo solía salir con SZA en 2008).

La estrella de ‘Good Days’ inclusive confirmó esto a través de Twitter (ahora ‘X'): “De hecho fue en 2009”, dijo. “Cualquiera que me conozca de verdad y haya estado cerca durante este tiempo puede confirmarlo... es todo amor todo es paz”.

En ‘Slime You Out', Drake y SZA parece que juegan con estos rumores a través de su lírica. El tema es el primer single del octavo álbum de estudio de Drake, ‘For All the Dogs', que saldrá a la venta y estará disponible en plataformas digitales el próximo 22 de septiembre. Drake anunció que lanzaría un single del álbum durante uno de sus conciertos en Austin durante su actual gira por Estados Unidos junto a 21 Savage. “Sé que están emocionados por escuchar el álbum”, dijo. “Sé que faltan como dos semanas. Les voy a dejar una canción esta semana. Sí, sí, sí. Qué momento, qué momento”.

Además de SZA, Drake también insinuó una posible colaboración junto a Nicki Minaj durante otro concierto en Detroit el pasado 8 de julio: “Nicki Minaj y yo hicimos nuestra primera canción juntos en mucho tiempo. Siento mucho amor por ella”, dijo.

Esto sucedió de igual manera con el reggaetonero oriundo de Puerto Rico, Bad Bunny, a quien se acercó en otra de sus presentaciones y enfatizó que publicarían una nueva canción juntos.

