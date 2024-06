Max confirma a showrunners de Succession para la serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter en Max está tomando forma y ya revelaron quién sera el showrunner, quien ha trabajado detrás de exitosas series de televisión como la aclamada Succession de 2018.

Francesca Gardiner, veterana de Succession, se desempeñará como showrunner, escritora y productora ejecutiva de la serie del mago más famoso del mundo del cine y ahora de la televisión.

La productora, Francesca Gardiner, encargada de la nueva serie de Harry Potter, superó a los guionistas Tom Moran y Kathleen Jordan. Otro veterano de Succession, Mark Mylod, también firmó para producir y dirigir la serie; dirigió episodios de Game of Thrones, Amazing Stories, y actualmente está programado para dirigir cuatro episodios de la segunda temporada de The Last of Us .

Harry Potter la serie será adaptación más fiel

Se dice que la nueva serie de Harry Potterserá una versión más fiel de las novelas originales de J.K. Rowling y contará con un elenco completamente nuevo. Se espera que esta se estrene en 2026 a través del servicio de streaming de Max.

J. K. Rowling sigue siendo controversial

J. K. Rowling, la autora de Harry Potter ya no es tan querida como antes debido a su postura abiertamente anti-trans, que la ha alejado de miembros del elenco de las películas de Harry Potter, así como de lectores que crecieron con sus novelas.

Rowling sigue defendiendo sus puntos de vista, sin importar cómo se sientan sus fans al respecto y sigue generando enemistades entre ciertos grupos en redes sociales.

