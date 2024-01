Marvel ya tiene reemplazo de Steve Yeun para interpretar a Sentry en Thunderbolts

Después de que se diera a conocer que Steve Yeun renunciará a darle vida a Sentry en la próxima película de Marvel, Thunderbolts, desde ese momento la compañía se encuentra en búsqueda de un nuevo actor para interpretar al famoso personaje. Un nuevo reporte apunta a que el estudio ya tiene a una persona en mente, actor que participó en la serie Euphoria.

Según el medio Geektyrant, Marvel ha conseguido al reemplazo de Steve Yeun y ya habría mandado el contrato al nuevo actor, ahora solo queda esperar la respuesta de quien podría ser el nuevo rostro de Sentry; quien tendría la oportunidad de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

Este podría ser el reemplazo de Steve Yeun en Thunderbolts

El reporte de Geektyrant señala que Marvel habría buscado a Austin Abrams, actor que participó en la serie de Euphoria y en la película de terror Scary Stories to Tell in the Dark, producida por Guillermo del Toro. Según el medio, Marvel Studios desearía a Austin en el papel de Sentry.

La salida de Steve Yeun se dio a conocer a inicios de año y esto se debería a problemas en la agenda tras las modificaciones surgidas a raíz de las huelgas de actores y guionistas que afectaron a Hollywood. Esto habría obligado al actor a dejar Thunderbolts y dejar su papel como Sentry en la próxima película de Marvel.

Austin Abrams habría sido contactado por Marvel Studios para interpretar a Sentry en THUNDERBOLTS.



La nueva cinta de Marvel, Thunderbolts, buscará adaptar el cómic centrado en el equipo conformado por villanos redimidos y se enfocará en antihéroes como Bucky Barnes, U.S. Agent, Yelena Belova y Guardián Rojo, además de villanos como Taskmaster y Ghost, entre otros; se espera que la cinta sea estrenada el 25 de julio del 2025.

