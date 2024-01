Spaceman: Adam Sandler protagoniza el primer adelanto de esta película de Netflix

Netflix lanzó el primer adelanto oficia de Spaceman, la nueva película protagonizada por Adam Sandler que se estrenará durante el primer trimestre del año. Se trata de una adaptación de la novela de Jaroslav Kalfař, Spaceman of Bohemia, que narra la historia de un astronauta checo que se embarca en una misión solitaria al borde del sistema solar.

En el tráiler, vemos a Sandler como Jakub, un hombre que deja atrás su vida en la Tierra, incluyendo a su esposa Lenka (interpretada por Carey Mulligan), para explorar el espacio. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la soledad y el aislamiento le pasan factura, y empieza a alucinar con una extraña criatura que le acompaña en su nave. Se trata de Hanuš, una especie de araña gigante que le habla con la voz de Paul Dano y que le hace reflexionar sobre su pasado y su futuro.

Spaceman es una película que mezcla ciencia ficción y drama, uno de los géneros más explorados por el actor durante los últimos años, postula una visión diferente del género espacial. La cinta cuenta con la producción de Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman y Max Silva. Los productores ejecutivos son Ben Ormand, Johan Renck y Barry Bernardi.

“Seis meses después de una solitaria misión de investigación al borde del sistema solar, un astronauta, Jakub (Adam Sandler), se da cuenta de que el matrimonio que dejó atrás podría no estar esperándolo cuando regrese a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa, Lenka (Carey Mulligan), es ayudado por una misteriosa criatura desde el principio de los tiempos que encuentra escondida en las entrañas de su nave. Hanuš (con la voz de Paul Dano) trabaja con Jakub para dar sentido a lo que salió mal antes de que sea demasiado tarde”, dice la sinopsis oficial.

El director es Johan Renck, conocido por su trabajo en la aclamada serie Chernobyl, y el guionista es Colby Day. El reparto se completa con Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Spaceman es una de las muchas colaboraciones entre Adam Sandler y Netflix. El actor ha protagonizado películas como The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of, Murder Mystery o Hubie Halloween para la plataforma. Además de otras producciones como You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y Leo.

Spaceman se estrenará en cines seleccionados el 23 de febrero y llegará a Netflix el 1 de marzo.

